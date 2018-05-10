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Satılamayan iki şeker fabrikası birlikte satılacak
Özelleştirme idaresi 14 şeker fabrikası için ihaleye çıkmış, 12 fabrikayı satmıştı.
Özelleştirme idaresi 14 şeker fabrikası için ihaleye çıkmış, 12 fabrikayı satmıştı.
Özelleştirme kapsamına alınana iki fabrikaya ise teklif veren olmamıştı. Satılamayan iki fabrika bugün birlikte özelleştirilecek.
İşte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait, Erzincan Şeker Fabrikası ile Erzurum Şeker Fabrikası'nın birlikte olmak üzere özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi İdaremizde 10.05.2018 Perşembe, Saat 15:30'da yapılacaktır.
Hangi Şeker Fabrikası kaça satıldı?
Turhal Şeker Fabrikası 569 milyon TL
Ilgın Şeker Fabrikası 637 milyon TL
Yozgat Şeker Fabrikası 275 milyon TL
Kırşehir Şeker Fabrikası 330 milyon TL
Bor Şeker Fabrikası 336 milyon TL
Çorum Şeker Fabrikası 528 milyon TL
Alpullu Şeker Fabrikası 150 milyon TL
Muş Şeker Fabrikası 230 milyon TL
Burdur Şeker Fabrikası 487 milyon TL
Afyon Şeker Fabrikası 400 milyon TL
Elbistan Şeker Fabrikası 297 milyon TL
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