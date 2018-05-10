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Satılamayan iki şeker fabrikası birlikte satılacak

Özelleştirme idaresi 14 şeker fabrikası için ihaleye çıkmış, 12 fabrikayı satmıştı.
10 Mayıs 2018 10:28
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Satılamayan iki şeker fabrikası birlikte satılacak

Özelleştirme idaresi 14 şeker fabrikası için ihaleye çıkmış, 12 fabrikayı satmıştı.

Özelleştirme kapsamına alınana iki fabrikaya ise teklif veren olmamıştı. Satılamayan iki fabrika bugün birlikte özelleştirilecek.

İşte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait, Erzincan Şeker Fabrikası ile Erzurum Şeker Fabrikası'nın birlikte olmak üzere özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi İdaremizde 10.05.2018 Perşembe, Saat 15:30'da yapılacaktır.

Hangi Şeker Fabrikası kaça satıldı?

Turhal Şeker Fabrikası 569 milyon TL

Ilgın Şeker Fabrikası 637 milyon TL

Yozgat Şeker Fabrikası 275 milyon TL

Kırşehir Şeker Fabrikası 330 milyon TL

Bor Şeker Fabrikası 336 milyon TL

Çorum Şeker Fabrikası 528 milyon TL

Alpullu Şeker Fabrikası 150 milyon TL

Muş Şeker Fabrikası 230 milyon TL

Burdur Şeker Fabrikası 487 milyon TL

Afyon Şeker Fabrikası 400 milyon TL

Elbistan Şeker Fabrikası 297 milyon TL
Memurlar.Net
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