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TESK: Esnaf sürekli büyüyen e-ticarete adapte olmalı

Esnafın geçtiğimiz yıl yüzde 30 büyüyen e-ticarette bir an önce var olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "E-ticaret her geçen gün hızla büyüyor ve geniş kitlelere yayılıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 30 büyüyen bu alanın bu yıl 40 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Esnaf da e-ticaretten nasibini almalı ve bir an önce bu alana adapte olmalı" dedi.
10 Mayıs 2018 10:36
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TESK: Esnaf sürekli büyüyen e-ticarete adapte olmalı

E-ticaretin hızla büyüdüğünü vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz yıl ülkemizdeki e-ticaret sektörü yüzde 30'luk büyüme ile yılı kapatmıştı. Ondan bir önceki yıl ise yüzde 24 büyüme ile 31 milyar TL'lik ciroya ulaşmıştı. Bu yıl ise bu artış hızı ile 40 milyar TL hedefleniyor. Sürekli gelişen teknoloji bu sektörün de aynı hızla büyümesini sağlıyor. Artık internet, telefon, bilgisayar veya tablet kullanımı üçüncü elimiz gibi oldu. Öyle ki ülkemizdeki aktif internet kullanıcısı yüzde 60'ın üzerine çıktı. İnternetten alışverişlerde en çok cep telefonu satın alınıyor. Alışverişin de sanal ortamda yapılması, reklam ve pazarlamanın yanı sıra 700 milyar TL büyüklüğe sahip perakende sektörü için de çok etkili oldu. Dünya genelinde perakende içerisindeki e-ticaretin payı yüzde 8,5, ülkemizde ise yüzde 3,5 civarında. Bu oran Çin'de yüzde 17, İngiltere'de yüzde 15, ABD'de yüzde 10, Almanya'da yüzde 8'e yaklaşmış durumda" şeklinde konuştu.

"Esnafın olmadığı bir ekonomi ve ticaret alanı düşünülemez"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı e-ticaret işletmelerinde 3 bin esnafın olduğunu söyleyen Palandöken bu sayının artması gerektiğini belirterek, "Artık küçük büyük her işletme ayakta kalabilmek için çağa ayak uydurmak zorunda. Buna da en çok esnafın dahil olması gerekiyor. E-ticarete kayıtlı olan 3 bin esnafımız var. Fakat 2 milyon esnaf içerisinde bu sayı oldukça az. Daha çok esnafın e-ticarette var olması, ürünlerini satabilmesi ve büyüyebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir platform çalışmalarını destekliyor ve kısa zamanda hayata geçmesini bekliyoruz. Esnafın olmadığı bir ekonomi ve ticaret alanı düşünülemez. Bu sebeple çalışmalar bittiğinde ilk etapta esnafın yüzde 10'u e-ticarette varlığını sürdürmeli. Daha yoksa her sektörden katılan esnaf hem kendi iş alanını genişletirken hem de e-ticaret hacmini büyütecektir" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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