TESK: Esnaf sürekli büyüyen e-ticarete adapte olmalı

Esnafın geçtiğimiz yıl yüzde 30 büyüyen e-ticarette bir an önce var olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "E-ticaret her geçen gün hızla büyüyor ve geniş kitlelere yayılıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 30 büyüyen bu alanın bu yıl 40 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Esnaf da e-ticaretten nasibini almalı ve bir an önce bu alana adapte olmalı" dedi.

