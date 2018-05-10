1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay'ın 150. kuruluş yıl dönümü sebebiyle tören düzenlendi

Danıştay'ın 150. kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" sebebiyle tören düzenlendi
10 Mayıs 2018 10:46
Yazdır
Danıştay'ın 150. kuruluş yıl dönümü sebebiyle tören düzenlendi

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 491 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Danıştay şeker fabrikası kararını verdi
09 Mayıs 2018 12:44		 1709 şube müdürü atamasında bir iptal kararı daha..
26 Nisan 2018 12:29
Danıştay, en karmaşık dosyayı sonuçlandırıp internet sitesinden yayımlandı. PMYO öğrencisi atıldığıyla kaldı
26 Nisan 2018 00:06		 Mahkemeden, sınıf öğretmenine süt izni kararı
25 Nisan 2018 23:51
Doktor, diploma denkliği talebinin reddi için hangi mahkemeye dava açmalı?
24 Nisan 2018 14:08		 İdare, Hükümet açıklaması karşısında, ihaleyi iptal edebilir mi?
24 Nisan 2018 11:02
Mahkemede, hukuk müşavirlerince temsil edilen İdare lehine vekalet ücretine hükmedilir mi?
19 Nisan 2018 10:00		 Komşunun taşınmazına ilişkin verilen imar durum belgesine iptal davası açılabilir mi?
18 Nisan 2018 09:15
Okul Kantininde sigortasız işçi çalıştırılması kantin işletme sözleşmesinin feshine imkan verir mi?
17 Nisan 2018 14:39		 4/B'den 4/A'ya geçişlerde harcırah verilmesine dair Danıştay kararı
17 Nisan 2018 06:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı
KPSS başvuruları bugün başlıyor
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
En yaşlı Cumhurbaşkanı adayı kim?
Kamuda yaz dönemi kıyafet uygulaması başlıyor
MEB, sözleşmeli öğretmen adaylarını tekrar elemekle doğrusunu mu yaptı?
'HÜDA PAR'lılar SP listesinde yer alabilir'
Seçim paketinde iki rötuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları,24 Ha 1
alarmdan önce uyanmak 4
kahin 4
tarladaki işçiler 2
demba ba'yı transfer etmek istiyoruz 1
Beğeni alan yazarın daha fazla yazması 1
tesel-ya 1
tav olmak 3
eski fotoğraflara bakıp ah çekmek 2
ihraç 4
SON İLANLAR
Söğüt Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam