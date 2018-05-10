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Danıştay'ın 150. kuruluş yıl dönümü sebebiyle tören düzenlendi
Danıştay'ın 150. kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" sebebiyle tören düzenlendi
Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan katıldı.
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