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Obeziteye, mide küçültme ameliyatları umut oluyor

Sakarya Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde obez hastalara yönelik 2015 yılından beri devam eden ve başarıyla tamamlanan tüp mide ameliyatı sayısının 283'e ulaştığını açıklayan Doç. Dr. Kerem Karaman, "Yapılan tüp mide ameliyatı ile birlikte hastalarımızın önemli bir kısmını sağlığına kavuşturuyoruz" dedi.
10 Mayıs 2018 11:07
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Obeziteye, mide küçültme ameliyatları umut oluyor

Günümüzün sağlık sorunlarından biri haline gelen ve yoğunluğu giderek artan obez hastalar için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SAÜEAH) 2015 yılından beri yapılmaya başlanan tüp mide ameliyatları umut oldu. Toplumda ciddi oranda artan obez hastaların önemli bir kısmı yapılan tüp mide ameliyatlarıyla sağlığına kavuşuyor. İlk tüp mide ameliyatının 2015 yılının Kasım ayında yapıldığı SAÜEAH'ta bugün başarıyla tamamlanan operasyonların sayısı 283'e ulaştı. Konuyla ilgili bilgi veren Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Karaman, Marmara Bölgesi'nde bulunan eğitim araştırma ve üniversite hastaneleri içerisinde yaygınlık açısından en fazla obezite cerrahisi yapılan kliniklerden biri olduklarının altını çizdi. Karaman, yapılan tüp mide ameliyatlarıyla hastaların önemli bir kısmını sağlıklarına kavuşturduklarını ancak, operasyon sonrasında da dikkat edilmesi gereken hususların olduğunu belirtti.

"Toplumda ciddi oranda obez hastamız var"

Obezitenin giderek artan yoğunlukta olan bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Karaman, obeziteye karşın önerilerde bulunarak, "Obezite günümüzün sağlık sorunlarından biri ve giderek artan yoğunlukta. Fast food tarzı beslenme, karbonhidrattan zengin beslenme alışkanlıkları toplumda giderek artmakta. Bunun dışında bilgisayar başı yaşam daha fazla olmakta ve hareket kısıtlılığı ile birlikte karbonhidrattan zengin beslenme maalesef insanlarımıza kilo almaya neden oluyor. Toplumda ciddi oranda obez hastamız var. Yapılan tüp mide ameliyatı ile birlikte hastalarımızın önemli bir kısmını sağlığına kavuşturuyoruz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken sadece bu işi ameliyatla düzelmeyeceğini bilmek. Bunun önleyici tedavi yöntemlerini de geliştirmek. Kamuoyunu bu konuda aydınlatmak. Sporun ne kadar önemli bir aktivite olduğunu ve sağlıklı bünyeler için gerekli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.

"283 hastamızı başarılı bir şekilde ameliyat ettik"

ABD'de Obezite Cerrahisi ile ilgili gelişmeleri takip eden ve oradaki bir klinikte gözlemci olarak bulunduktan sonra SAÜEAH'ta ameliyatlara başladığını aktaran Kerem Karaman, "Obezite cerrahisi ile ilgili olarak ilk ameliyatımızı 2015 yılının Kasım ayında yaptık. Öncesinde ben üniversite kanalıyla görevlendirilmek suretiyle ABD'de bulunan Cleveland Clinic'te gözlemci olarak bulundum. Oradaki ameliyat teknikleri, yeni gelişmeleri takip ettim. Geldikten sonrada burada üniversitemizin katkılarıyla bu ameliyatlara başladık. Ağırlıklı olarak biz burada tüp mide ameliyatı yapıyoruz. Şuanda tüp mide cerrahiside en yaygın uygulanan obezite cerrahi ameliyat grubu. 2015'ten beri hastanemizde yaklaşık 283 hastamıza başarılı bir şekilde obezite cerrahisine yönelik tüp mide ameliyatı yaptık. Sonuçlarımız son derece güzel. Hasta memnuniyetimiz yerinde. Buda bizim için bir iftihar vesilesi olmakta" diye konuştu.

"Marmara Bölgesi'nde en fazla obezite cerrahisi yapılan kliniklerden biriyiz"

Marmara Bölgesi'ndeki eğitim araştırma ve üniversite hastaneleri içerisinde yaygınlık açısından en fazla obezite cerrahisi yapılan kliniklerden biri olduklarını ifade eden Doç. Dr. Karaman, "Gastro Cerrahi ve Onkoloji Cerrahi yan dal klinikleri yaklaşık 2015 yılının başından beri faaliyete geçmiş bulunmakta. Genel Cerrahi servisi dışında ayriyeten şuanda hastanemizde 22 yataklı Gastro ve Onkoloji Cerrahi Kliniği bulunmakta. Türkiye genelinde bir üniversite içerisinde 2 tane yan dal kliniğinin bulunduğu tek hastane, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi şuan için. Kliniğimiz bünyesinde başta tümör cerrahisi olmak üzere; mide, kalınbağırsak, pankreas tümörlerine yönelik cerrahi işlemler uygulanmasının yanı sıra karaciğer nakli ve obezite cerrahisi ile uğraşmaktayız. Marmara Bölgesi'ndeki eğitim araştırma ve üniversite hastaneleri içerisinde herhalde yaygınlık açısından en fazla obezite cerrahisi yapılan kliniklerden biri olmuş durumdayız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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