Yetki kanunuyla; 521 kanun değişecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Yaklaşık olarak yetki kanun kapsamında değişiklik yapılacak kanun sayısı 521. Madde bazında kaldırılacak madde sayısı 2 bin 483. Değiştirilecek madde sayısı iki bin 470 olarak yaptığımız tespitler içinde öngörülmektedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Plan ve Bütçe Komisyonunda 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi.

Bozdağ, Anayasa değişikliği uyum yasalarının 6 ay içerisinde çıkarılmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerektiren hususlarda ise yeni seçilen cumhurbaşkanının göreve başlamasından sonra çıkarılması öngörülmüştür. Seçimin erkene alınmış olması ve aynı zamanda bu konudaki kanunların ve mevzuatların taranması zaman almıştır. Uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanunlar dışında şu anda yürürlükte 879 kanun, 80 Kanun Hükmünde Kararname bulunmaktadır. Yaklaşık olarak yetki kanun kapsamında değişiklik yapılacak kanun sayısı 521. Madde bazında kaldırılacak madde sayısı 2 bin 483. Değiştirilecek madde sayısı iki bin 470 olarak yaptığımız tespitler içinde ön görülmektedir" ifadesini kullandı.