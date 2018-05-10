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Diyanet'in İhtisas Sınavı giriş yerleri açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müftülük ve Vaizlik gibi üst dini görevlere atanabilmek için gerekli şartlardan olan ihtisas eğitimine kursiyer seçimi sınavlarının giriş yerleri açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müftülük ve Vaizlik gibi üst dini görevlere atanabilmek için gerekli şartlardan olan ihtisas eğitimine kursiyer seçimi sınavlarının giriş yerleri açıklandı. .
2018 Yılı İhtisas Giriş Yazılı Sınav Yer ve Tarihi İçin Tıklayınız
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