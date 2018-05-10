24 Haziran'da bütün güvenlik personeli çalışacak

Bakan Süleyman Soylu, Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı için Samsun'a geldi. Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon ve Samsun illerindeki valiler, güvenlik kolları ve idarecilerle toplantı gerçekleştiren Bakan Soylu, seçimde değişen kanunlar ve kurallar hakkında bilgiler verdi. Geçmişte yapılan seçimlerdeki kanunlardan birçok değişiklik olduğunun altını çizen Soylu, yeni kanunlar ve yapılması gerekenlerle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu toplantılar seçimin güvenliği için çok önemli. Son 4-5 yıldır toplumumuzda ve kurumlarda çok iyi bir seçim kültürü oluştu. Bu seçimlerinde ülkemizde huzurlu olacağını inanıyorum. Bölgemizde son yıllarda seçimlerde ciddi bir olay olmadı. Güneydoğu seçimlerde çok önemli. Oradaki tecrübelerimizden de yola çıkarak artık orada seçimi etkileyecek bir irade olmadığını düşünüyorum. Seçimlerin güvenli bir şekilde geçeceğini ümit ediyorum" dedi.

"Tedbiri elden bırakmayacağız"

Vatandaşların ve propagandaların güvenli bir ortamda yapılabilmesi için çalıştıklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "24 Haziran seçimleri toplantısının 3'üncüsü için bir araya geldik. Geçen yıl 16 Nisan referandumunda da bu konuda belirli bölgelerde toplantı gerçekleştirmiştik. Bu dönemde de bunun doğru olacağını düşündük. Temel olarak Türkiye'yi 7 bölge üzerinden ele aldık. İlkini Ankara'da, bugün de 3'üncüsü için bir aradayız. 11 ilin temsilcileriyle buradayız. Biraz sonra Gaziantep'e, sonra İstanbul'a geçeceğiz. Yarın da Mardin ve Erzurum'da toplantıları bitireceğiz. Her seçim ve dönemin karakteri ve psikolojisi birbirinden farklıdır. Daha önceki seçimler aynı sistemdeki rutine aitti. 24 Haziran seçimleri 16 Nisan referandumunda kararlaştırılan yeni sistemin ilk seçimi olacaktır. Hem hukuki hem de mahiyet olarak yeni kuralları olacaktır. Seçim halkın seçimidir. Bakanlık olarak bizim görevimiz halkın özgür iradesini herhangi bir güvenlik zafiyetine mahal vermeden sandığa irade etmesidir. Tedbiri elden bırakmayacağız. Bu yüzden toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bir kongreye dahi gitsek, bütün kurallarını, ilkelerini tek tek okumak, bakmak ve kontrol etmek zorundayız. Bu seçim kanununda birçok değişiklikler oldu. Sizlerin ilgili kanunları tüm arkadaşlarınızla beraber tekrar bakabilmek ve yeni değişikliklere adapte olabilmek için seçimde görev alacak güvenlik personellerinin geçmesi gereken eğitimleri vermek için çalışma yapmalısınız. Özellikle Ramazan'da miting ve seçim propagandasında, hassas kişilerin korunmasında, okullarda seçim kurullarında alınabilecek tüm güvenlik tedbirlerinin alınması gerekir. İlgili kurumlarla sürekli irtibat halinde bulunulması gerekiyor. Tedbirler, oy verme bitme işleminden sonra merkeze gönderilmesine kadar devam etmelidir. Daha sonrasında da seçimi sabote edenleri engellemek için bölgenizdeki yöneticiler olarak tedbirli olmalısınız. Seçimin başkaları tarafından vatandaşların hür iradesini engelleyecek şekilde sandığa intikal etmesine engel olmalısınız. Vatandaşın en önemli günü seçim günüdür. Vatandaşların hür oylarını kullanması için gerekli hassasiyeti sağlamalıyız" diye konuştu.

"532 bin güvenlik personeli seçim günü çalışacak, anlık takipler yapılacak"

Güvenlik birimlerindeki personellerin hepsinin izinlerinin iptal edildiğini ve herkesin seçim günü çalışacağını ifade eden Bakan Soylu, "Tedbirleri, kampanya güvenliği, oy verme güvenliği ve oy sayımı güvenliği olarak üç başlıkta topluyoruz. Kampanya dönemlerinden toplanma alanlarında özel tedbirlerimiz olacak. Bu tedbirleri alırken seçimlerdeki propagandaya engel olmayacak şekilde özel bir yaklaşım göstermenizi istiyorum. Yani propaganda yapan herkes kendisini ifade edebileceği ortamı tesis etmek de bizim görevimizdir. İnsan için en kıymetli meselelerden birisi kendini seçecek iradeyi ortaya koyabilmesidir. Burada temel mesele özgürlüğü temin etmektir. Bizim yapmamız gereken insanların başkalarının seçim hakkına karışmayacağı güvenli bir ortamı tesis etmektir. Güvenlik ve özgürlüğün dengesi olmaz. Özgürlük esastır. Güvenlik özgürlüğü sağlamak için vardır. Seçim gününde bakanlığımızdaki kolluk birimlerinin bütün izinleri kaldırıldı. 264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucumuz ve 19 bin 993 korucumuzla birlikte toplam 532 bin personelimiz seçim günü görev başında olacaklar. Bütün güvenlik sistemlerimiz seçim günü anlık izleme yaparak güvenliği gerçekleştirecek. Hassas kişi ve yerlerin kullanılması ve enerji alt yapısına dair önem arz eden önemli yerlerin korunması için tam kapasite ile görev başında olacağız. Görev alacak personellere hizmet içi eğitim verilecek. Basın sürekli bilgilendirilecek. SKM'de YSK'nın tamimlerini sürekli olarak göndereceğiz" şeklinde konuştu.

"Seçim alışkanlığı ve güvenliği en başarılı olduğumuz konudur"

Türkiye'de bir seçim alışkanlığı olduğunu vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Seçim alışkanlığı ve güvenliği konusu demokrasimizin en başarılı olduğu konudur. ABD bile seçimi eline yüzüne bulaştırdı. Başkanları sürekli tartışır. Bizde pazar seçim yapılır, ertesi gün herkes yoluna devam eder. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bunun iki tartışması oldu. Birisi 1946 'sopalı seçimler' denilen seçimler ve 1982 Anayasa referandumudur. Biri ihtilal, diğeri de sopalı bir seçimdir. Türkiye on yıllardır seçim yapıyor, bu konuda en ufak bir zafiyeti yoktur. Bugün Türkiye'de parlamento, demokrasi, demokratik sistem ayaktaysa halkın kullandığı özgür oyların seçim sonuçlarına tam tesis etmesidir. Yoksa bu kadar saldırılara ve cereyanlara karşı Türkiye demokrasiyle ve oy kullanma hürriyetiyle ayaktadır. Bu konuda herkes büyük bir pratiğe sahip. 16 Nisan'da güvenlik kollarımız iyi bir sınav verdi. Bu başarıyı 24 Haziran'da tekrarlayacağız. Bütün arkadaşlarımız huzur ve kardeşlik içerisinde sandığa hür iradelerini yansıtacaktır. Bu seçimde kazanan demokrasi, ülkemiz ve milletimiz olacaktır."

Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Soylu, Samsun'daki