1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Keloğlan 40 yıl sonra yeniden film oluyor

1970'li yıllara damga vuran Keloğlan, 40 yıl sonra yeni oyuncularıyla vizyona giriyor. Filmin kadın başrol oyunculuğunu ise Söz dizisinin Su karakteri Yağmur Ün oynayacak
10 Mayıs 2018 11:37
Yazdır
Keloğlan 40 yıl sonra yeniden film oluyor

40 yıl önce Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Keloğlan'ı bu sefer genç oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandıracak. Keloğlan'ın aşık olduğu Cankız karakterine ise Söz dizisininin Su'yu Yağmur Ün hayat verecek. Senaryosunu Ferhat Ergün'ün yazdığı, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği fantastik filmde görsel efekt ve gerçek görüntüler harmanlanarak masalsı bir dünya yaratılacak.

40 YIL SONRA YENİDEN

Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin'in gibi ünlü isimlerin de rol alacağı film, Keloğlan ve arkadaşlarının 40 yıl aradan sonra Cankız'ın yardım çağrısı üzerine harekete geçmesiyle başlayacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 1,152 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karayollarında durum
10 Mayıs 2018 09:12		 Mamak'taki sel sularında sörf yapan adam konuştu
10 Mayıs 2018 07:40
Meteoroloji'den bazı iller için şiddetli yağış uyarısı-Haritalı
10 Mayıs 2018 06:30		 İstanbul'daki sağnak yağış şehri etkisi altına aldı
10 Mayıs 2018 06:11
Akıntıya kapılan iki lise öğrencisi toprağa verildi
09 Mayıs 2018 22:50		 Günün kahramanı: 19 yaşındaki Ayşe Bilgin
09 Mayıs 2018 21:56
Liseli çoban kızın hedefi, futbolcu olmak
09 Mayıs 2018 21:41		 Kilis'te polis 150 çocuğu geziye götürdü
09 Mayıs 2018 21:36
Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi başhekim yaptı
09 Mayıs 2018 21:21		 Şehit Onbaşı Peker'in naaşı Sivas'a getirildi
09 Mayıs 2018 20:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı
Kamuda yaz dönemi kıyafet uygulaması başlıyor
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı
KPSS başvuruları bugün başlıyor
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
En yaşlı Cumhurbaşkanı adayı kim?
Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekti
MEB, sözleşmeli öğretmen adaylarını tekrar elemekle doğrusunu mu yaptı?
İyi Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye geri döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğu perinçek 2
repeat after me 1
Cemalım cemalım 2
antalyaspor yönetiminin izmir marşı'na kızması 1
kahin 4
wissam ben yedder 1
önüne gelene homurdanan araç şoförü 1
beğendim butonunu sık kullanan arkadaş 1
klavye delikanlısı 6
uyumadan önceki son 10 dakika 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı
Söğüt Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam