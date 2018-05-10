|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Keloğlan 40 yıl sonra yeniden film oluyor
1970'li yıllara damga vuran Keloğlan, 40 yıl sonra yeni oyuncularıyla vizyona giriyor. Filmin kadın başrol oyunculuğunu ise Söz dizisinin Su karakteri Yağmur Ün oynayacak
40 yıl önce Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Keloğlan'ı bu sefer genç oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandıracak. Keloğlan'ın aşık olduğu Cankız karakterine ise Söz dizisininin Su'yu Yağmur Ün hayat verecek. Senaryosunu Ferhat Ergün'ün yazdığı, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği fantastik filmde görsel efekt ve gerçek görüntüler harmanlanarak masalsı bir dünya yaratılacak.
40 YIL SONRA YENİDEN
Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin'in gibi ünlü isimlerin de rol alacağı film, Keloğlan ve arkadaşlarının 40 yıl aradan sonra Cankız'ın yardım çağrısı üzerine harekete geçmesiyle başlayacak.
Bu haber 1,152 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI