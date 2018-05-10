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Teknolojik ürün alırken en çok yapılan beş hata

Teknolojik ürün alışverişi yaparken en çok yapılan beş hata açıklandı
10 Mayıs 2018 11:38
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Teknolojik ürün alırken en çok yapılan beş hata

Teknolojik ürün alışverişi yaparken çoğu tüketicinin çeşitli hatalar yaptığını dile getiren İstanbul Bilişim Genel Müdürü Levent Menteşe teknoloji alışverişinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Teknolojik ürün satın alınırken önce ihtiyacın belirlenmesi, sonrasında da bu ihtiyaca uygun modelin seçilmesi gerektiğini belirten Menteşe, doğru model seçimi sonrasında fiyat araştırılmalı ve satıcı firmaya karar verilmesi gerektiğini kaydetti. Menteşe, teknoloji alışverişi yaparken en çok yapılan hataları şöyle sıraladı;

Ürünün sadece fiyatına bakmak

"Tüketiciler genelde kafalarında belirledikleri ve ürüne biçtikleri belirli rakamlar üzerinden teknolojik ürün satın alıyorlar. Fiyata bakarken ürünün performansı, donanımı, teknik özelliklerini hep göz ardı ediyorlar. Aldıktan bir süre sonra ürünün performansından şikayet ediyorlar. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bütçelerine uygun performansı yüksek ve ergonomik ürünlerin tercih edilmesi. Örneğin, bir buzdolabı alırken enerji tasarrufu yapabilen A Plus ürünler, çamaşır makinesi alırken programlamalı ve fonksiyonlu ürünleri tercih etmeliler. Cep telefonlarında ise özellikle pil ömrü, hafıza, çekim kalitesi gibi özelliklere dikkat etmeliler.

Satıcı firmayı doğru seçmemek

Piyasada birçok firma var ve bu firmalar arasından güvenilir olanı seçmek gerekiyor. Bazı firmalar stokunda olmayan ürünleri satışa çıkartıyor, satın alma işleminden sonra tedarik edilemeyen ürün tüketiciye ulaştırılamıyor ve müşteri aslında olmayan bir ürüne para veriyor. Fiyatı uygun diye bilinmeyen bir markayı tercih etmek teknoloji ürünü alırken en sık yapılan hatalardan.

Satış sonrası hizmetlere bakmamak

Ürünün fiyatını uygun, performansı iyi, ihtiyacınızı da görüyor peki satın aldıktan sonrası? Tüketiciler ürünün kargo süresinden güvenli teslimatına, garantisi süresinden iade aşamasına kadar satın alma sonrası hizmetlerinin tamamına bakmalılar. Bu bizim üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri. Ürünü satın aldıktan sonra sorun yaşamayı kimse istemez, bu süre zarfında tüketici ile iletişim kuracak, piyasa geçmişi olan ve kurumsallaşmış firmalar bu açıdan oldukça güvenilir.

İhtiyaca uygun doğru modeli seçememek

İhtiyaca uygun doğru modeli seçemeyen birçok tüketici var. Mutfağına sığmayan bulaşık makinesi modelini seçen, odasının yarısını kaplayacak televizyon modelini tercih edenler sonrasında pişman oluyorlar. Bir diğer örnek ise doğru belirlemediği ihtiyaç sonrası yanlış modelde bir ürün alınması. Teknolojik ürünler çeşitlilik açısından ne kadar kafa karıştırıcı olsa da model seçerken mağaza çalışanlarından uzman desteği alınmalı.

Ürünü iyi araştırmamak

İhtiyaca uygun ürün ve model için detaylı bir araştırma yapılması gerekiyor. Araştırılmadan ve acele ile alınan ürünler sonrasında pişmanlık yaratıyor. İyi ve verimli bir alışverişten çok sorunlarla devam eden iade sancılı bir alışveriş süreci devreye giriyor. Bu noktada internet üzerinden detaylı bir araştırma yapılmasını öneriyoruz. Bu süreçte birçok internet sitesinde o ürünü deneyimlemiş kişilerin tavsiyeleri oldukça önemli".

İhlas Haber Ajansı
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