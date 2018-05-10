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CHP'de liste yarışı başladı

Seçim takviminin darlığı nedeniyle milletvekili adaylarını ön seçim yerine merkez yoklamasıyla belirleyen CHP'de, aday adayları listeye girebilmek için yoğun kulis yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir veya İstanbul'dan, tedavisi devam eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise Antalya birinci sıradan aday gösterilmesi bekleniyor
10 Mayıs 2018 11:41
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CHP'de liste yarışı başladı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de 30 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığı başvuruları, hafta başında tamamlandı.

Parti genel merkezinde gerçekleşen başvurularda sayının 2 bin civarında olduğu ve en fazla başvurunun İstanbul için yapıldığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir veya İstanbul'dan, tedavisi devam eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise Antalya birinci sıradan aday gösterilmesi bekleniyor.

İstanbul için 400'e yaklaşan başvurunun yapıldığı CHP'de Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Mahmut Tanal, Gürsel Tekin, PM üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, eski MYK üyesi Umut Oran ile OHAL kapsamında yayımlanan 686 Sayılı KHK ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu gibi isimler öne çıktı.

İstanbul Milletvekilleri Dursun Çiçek ve Bihlun Tamaylıgil yeniden adaylık başvurusu yapmadı. Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek ise İstanbul 2. bölgeden adaylık başvurusunda bulundu.

Mevcut milletvekillerinden Tekin Bingöl, Haluk Koç, Levent Gök, Gülsün Bilgehan, Şenal Sarıhan, Bülent Kuşoğlu, Necati Yılmaz, Ali Haydar Hakverdi yeniden Ankara'dan aday adaylığı için başvurdu.

Eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ile CHP'nin Etimesgut belediye başkan adayı Mehmet Yula da Ankara'dan aday adayı oldu.

İzmir'e talep yüksek

CHP'de İstanbul sonrası en fazla başvurunun olduğu bir diğer il ise önceki seçimlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olduğu İzmir öne çıktı.

Eski bakan ve mevcut İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel yeniden aday olmazken, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli ile DİSK Genel Başkanlığından istifa eden Kani Beko İzmir'den aday adaylığı için başvuru yaptı.

Mevcut milletvekilleri Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Özcan Purçu ile Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlarından Turgay Bozoğlu da İzmir'den başvuru yapanlar arasında yer aldı.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ankara Cumhuriyet Savcılığından istifa eden Bülent Yücetürk, gazeteci İrfan Değirmenci, sendikacı Yaşar Seyman, PM üyeleri Yıldırım Kaya, Gül Çiftçi, eski PM üyesi Umut Akdoğan, iş adamı Aykut Fındıkçı, KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Yüksel Taşkın da aday adaylığı başvurusu yaptı.

Öte yandan parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olan başdanışmanlarından önemli bir bölümünü aday göstermeyeceği öğrenildi.

Mülakatlar başladı

Başvurular için Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl'e bölge bölge sorumluluklar verildi. Bu kapsamda, 5 genel başkan yardımcısı, aday adaylarıyla mülakat yaparak, bilgi notları hazırladı.

Söz konusu notlar, milletvekili adaylarının belirlenmesi için gelecek günlerde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Son şekli verilen listeler daha sonra Parti Meclisi'nin onayına sunularak kesin şeklini alacak.

24 il başkanı istifa etti

Aralarında Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Adana İl Başkanı Adnan Barut'un da bulunduğu 24 il başkanı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu.

Aday adaylığı için istifa edenler arasında Çorum, Yalova, Batman, Denizli, Eskişehir ve Hatay il başkanlarının da bulunduğu belirtildi.

Aday tanıtımı 24 Mayıs'ta

Seçim bildirgesiyle ilgili çalışmalarında son aşamaya gelen CHP, belirlediği milletvekili adaylarının tanıtımını 24 Mayıs'ta ATO Congresium'da geniş katılımlı bir toplantıyla yapacak.
Anadolu Ajansı
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