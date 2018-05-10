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Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evinde 2 örgüt yöneticisi yakalandı
Operasyonda örgütün "Adana büyük bölge imamı" ile KHK ile kapatılan örgüte ait yurtların yöneticisi yakalandı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşlarından oldukları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen ve yaklaşık 2 ay süren takip sonucu, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı Emek Mahallesi'ndeki bir hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan "Adana büyük bölge imamı" olduğu belirtilen Musa K. ile Eskişehir'de KHK ile kapatılan örgüte ait yurtlarda üst düzey yöneticilik yaptığı bildirilen Hasan K'yi gözaltına aldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen zanlılara ait evde yapılan aramada, 2 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.
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