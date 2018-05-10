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Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekti

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirdi. Yüzde 0,98'lik konut kredisi faiz oranı; 11 Mayıs'tan itibaren, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ve 10 yıla kadar olan vadelerde geçerli olacak
10 Mayıs 2018 12:03
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Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekti

Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e çektiğini duyurdu.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, konut sektörünün, doğrudan ve dolaylı olarak etkileme potansiyeline sahip olduğu birçok alt sektör ve ekonomiye sağladığı katma değerle ülke için önemli sektörlerden biri olageldiği belirtildi.

Bu çerçevede Ziraat Bankası'nın gerek konutların üretim aşamasında yapı firmalarına kurumsal kredi, gerekse konutların satışında da alımların finansmanında finansal çözümler sunmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hem geleneksel bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesi, hem de sosyal bir ihtiyacı karşılıyor olması nedeniyle 'konut', tüketicilerin kredi taleplerinde önemli bir yer tutmaktadır. Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini; uygun faiz oranları, etkinliğini daha da artırmakta olduğu hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir. Bankamız, konut kredisini salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm önerileri sunmaktadır.

Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın iş modelinde öncelikli olarak yer almaktadır. Bu anlayışla, Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştırmıştır. Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında; 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan büyümenin yaklaşık yüzde 50'si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir."

Açıklamada, geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası'nın, bugün öncü bir adım daha atarak yarından itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde, 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlediği ifade edildi.

Daha önce Ziraat Bankası gibi devlet bankalarından olan Vakıfbank ile Halkbank'tan oluşan 3 kamu bankasının konut kredisinde ortalama faiz oranları 1.25 ile yüzde 1.35 aralığında bulunmaktaydı. Dolayısıyla yaklaşık yapılan düzenlemelerle 27-37 puanlık bir faiz indirimi gerçekleşmiş oldu.

Anadolu Ajansı
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