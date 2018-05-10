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Ardahan'da FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Abdullah Bakdemir, tutuklu bulunduğu Tokat Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bakdemir'in avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada son savunması sorulan Bakdemir, hakkındaki suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatı da müvekkili hakkındaki suçlamaların yersiz olduğunu öne sürerek, Bakdemir'in beraat ve tahliyesine karar verilmesini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum etti.
Heyet, Bakdemir'in tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.
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