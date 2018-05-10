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'FETÖ'cü damat'a tanın hak, Demirtaş'a da tanınmalı'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "FETÖ'cü damat taifesine tanınan bu hakkın, bir cumhurbaşkanı adayına tanınmaması haksızlıktır" dedi
10 Mayıs 2018 12:25
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'FETÖ'cü damat'a tanın hak, Demirtaş'a da tanınmalı'

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda kalmasının vicdanları rahatsız ettiğini ifade eden Altaylı, "Bu adaletsizliği ortadan kaldırabilecek tek organ ise Türk yargısı" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın bugünkü köşesinde 'Vicdani bir karar beklesek' arabaşlığıyla yazdığı yazı şöyle:

"HDP ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, hayatı boyunca siyasal Kürt hareketine oy vermemiş, hatta hayatını siyasal Kürt hareketlerine karşı çıkmaya adamış kişilerle konuştuğum zaman 'vicdanın' siyasetin önüne geçtiğini fark ediyorum.

Vicdanları ya da vicdan sahibi olanları rahatsız eden durum şu:

'Bir cumhurbaşkanı adayının tutuklu olarak cezaevinde olması.'

Yani Selahattin Demirtaş'ın kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda kalması.

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Bu adaletsizliği ortadan kaldırabilecek tek organ ise Türk yargısı.

Mahkeme rahatça alabileceği basit kararla Demirtaş'ın tahliyesine karar verebilir.

Hatta isterse 24 Haziran ya da gerek olması halinde seçimlerin 2. turunun yapılacağı 8 Temmuz akşamına kadar Demirtaş'ın tutukluluk halini ortadan kaldırabilir, en azından bu süre boyunca denetimli serbestlik hakkı tanıyabilir.

Bu saatten sonra hakkındaki delilleri karartamayacağına, cumhurbaşkanı adayı olarak yurtdışına kaçmayacağına göre bunun hiçbir mahzuru yoktur.

FETÖ'cü damat taifesine tanınan bu hakkın, bir cumhurbaşkanı adayına tanınmaması haksızlıktır."
Habertürk
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