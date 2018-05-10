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'Türkiye'yi yüksek teknolojinin şampiyonlar ligine çıkaracağız'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: Odak sektörlere vereceğimiz desteklerle ve teşviklerle ülkemizi yüksek teknolojinin şampiyonlar ligine çıkaracağız. Çünkü bugünün ve geleceğin dünyasında en büyük yarış ve mücadele, teknoloji yarışı ve mücadelesidir
10 Mayıs 2018 12:21
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'Türkiye'yi yüksek teknolojinin şampiyonlar ligine çıkaracağız'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Odak sektörlere vereceğimiz desteklerle ve teşviklerle ülkemizi yüksek teknolojinin şampiyonlar ligine çıkaracağız. Çünkü, bugünün ve geleceğin dünyasında en büyük yarış ve mücadele teknoloji yarışı ve mücadelesidir." dedi.

Özlü, bir otelde düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi'nde, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında ilk zirveyi, 15 Şubat'ta İzmir'de yaptıklarını anımsattı.

Çelik sanayi, bilişim ve yazılım sanayi, elektronik sanayi, otomotiv sanayi, inşaat malzemeleri sanayi, ilaç ve tıbbi cihaz sanayinin temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Özlü, bu zirvelerdeki temel amacın paydaşlarla birlikte ortak akıl, vizyon ve strateji belirlemek olduğun belirtti.

Özlü, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında, 5 odak sektör belirlediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunlar; kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, elektronik ve yarı iletkenler sanayi, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları sanayi sektörleridir. Odak sektörler programımızın temel amacı, sanayimizin katma değerini iki katına çıkarmak ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payını artırmaktır. Odak sektörlere vereceğimiz desteklerle ve teşviklerle ülkemizi yüksek teknolojinin şampiyonlar ligine çıkaracağız. Çünkü, bugünün ve geleceğin dünyasında en büyük yarış ve mücadele teknoloji yarışı ve mücadelesidir."

Endüstri 4.0 sürecinde bütün sektörlerin bilimden ve teknolojiden güç almak durumunda olduğuna işaret eden Özlü, 4. sanayi devriminin gıda sanayinde de kendini iyice hissettirmeye başladığını dile getirdi.

- "Daha fazla Ar-Ge merkezi şart"

Özlü, Endüstri 4.0 sürecinin gıda sanayisi için çok büyük bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sektörümüz tarımla ve perakende ile olan bağlantıları nedeniyle ileri teknolojiye dayanmak durumundadır. Bunun için robotik sistemler, sensör teknolojileri, lazer teknolojiler gibi bir dizi platform gıda sanayimizin geleceği açısından anahtar işlevi görmektedir. Bu nedenle gıda sektörümüzde yer alan bütün firmalarımızın, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına büyük önem vermeleri gerekiyor. Halihazırda 42 milyon dolar Ar-Ge harcaması bulunan gıda sanayi sektörümüz 36 adet Ar-Ge merkezine sahiptir. Türkiye gıda sektörünün büyüklüğünün yanında 36 Ar-Ge merkezi, yeterli değildir. 47 bin işletmenin, 500 bine yakın istihdamın, 52 milyar dolar cironun, 12 milyar dolar ihracatın kaynağı olan gıda sanayimizin daha fazla Ar-Ge yatırımına, daha fazla Ar-Ge merkezine odaklanması şarttır."

- "Bin 511 firmaya 23,3 milyon lira destek"

Üniversite öğretim elemanlarının Ar-Ge projelerinden elde ettikleri gelirlerin yüzde 85'ini hiçbir kesintiye tabi olmaksızın alabilmesini mümkün kıldıklarını anlatan Özlü, şöyle konuştu:

"Öğretim elemanlarının Ar-Ge merkezlerinde sürekli ya da kısmi süreli çalışmasına olanak sağladık. Ar-Ge ve tasarım projelerinde kullanılmak için ithal edilen eşyaya gümrük vergisi, fon, damga vergisi ve harç istisnası getirdik. KOSGEB ile gıda sanayine yönelik bin 511 firmaya 23,3 milyon lira, TÜBİTAK ile de 46 firmaya 5 milyon lira destek sağladık. 311 organize sanayi bölgemizden 5'ine Samsun, Ezine, Kandıra, Tarsus ve Şanlıurfa gıda ihtisas organize sanayi bölgesi olarak yapılandırdık."

- "Tarlalar teknolojinin de sorumluluğunda olacak"

Bakan Özlü, gıda sanayisinin dış ticaret fazlası veren sektörlerden olduğunu belirterek, 2017'de 6 milyar dolarlık ithalatı olan sektörün 12 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını aktardı.

Gıdaya yönelik üretilecek stratejilerin teknolojiye dayanması gerektiğinin altını çizen Faruk Özlü, "Çünkü geleceğin tarlaları, çayırları, seraları sadece tarım ve gıda sektörünün sorumluluğunda olmayacak. Geleceğin tarlalar teknolojinin de sorumluluğunda olacak. Bu nedenle tarladan sofraya kadar teknoloji gerçeğine şimdiden hazırlıklı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın yanı sıra çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.
Anadolu Ajansı
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