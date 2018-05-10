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F-35 ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu
Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, ilk F-35 teslimatının 21 Haziran'da, S-400 hava savunma sistemi teslimatının da Temmuz 2019'da gerçekleştirileceğini açıkladı
A Haber'e konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, F-35'ler için ilk teslimatın 21 Haziran'da olacağını belirtti. Müsteşar Demir, planlanan toplam teslimatın 100 adet olduğunu, ilk olarak ise 30 tane alınacağını belirtti.
Demir, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sisteminde ilk teslimatın da Temmuz 2019'da yapılacağını söyledi.
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