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F-35 ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, ilk F-35 teslimatının 21 Haziran'da, S-400 hava savunma sistemi teslimatının da Temmuz 2019'da gerçekleştirileceğini açıkladı
10 Mayıs 2018 12:35
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F-35 ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu

A Haber'e konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, F-35'ler için ilk teslimatın 21 Haziran'da olacağını belirtti. Müsteşar Demir, planlanan toplam teslimatın 100 adet olduğunu, ilk olarak ise 30 tane alınacağını belirtti.

Demir, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sisteminde ilk teslimatın da Temmuz 2019'da yapılacağını söyledi.
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