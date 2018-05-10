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Geçen yıl 110 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi

Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan: "Türk toplumunun yüzde 80'i Suriyelilerin Türkiye'de kalıcı olduğunu düşünüyor. 2017'de Türkiye'de 110 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi. Bir akademisyen olarak Türkiye'deki mültecilere ilişkin rakamlar beni hayrete düşürüyor. Türk toplumu Suriyelilere destek olmaya hazır olsa da birlikte yaşamaya hazır görünmemektedir" dedi
10 Mayıs 2018 12:39
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Geçen yıl 110 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi

Toplumun güncel meseleleriyle ilgili çözüm odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TARMER) Türkiye'de bulunan 'Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler' çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, ilahiyatçı yazar Hidayet Şefkatli Tuksal, Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin artık geri dönmesinin mümkün olmadığını ve devletin Suriyeli mültecilerin kalıcı olacağını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

"Göç konusunda programlı olunmalı"

Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türkiye'nin her türlü göç türüne alışkın bir ülke olduğunu ancak Suriyeli mülteciler meselesinde 'etnik ve sayısal' olarak bu tip bir kitlesel göç hareketliliğinin karşılaşmadığımız bir durum olduğunu ifade ederek, "Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin yüzde 5'i kamplarda yaşıyor. Geriye kalan mültecilerin tamamı kent mültecisi ve onlarla birlikte yaşıyoruz" dedi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Uğur Yıldırım ise, Türkiye'de göç konusunda uzmanlaşmış, bu konuda planı ve programı olan bir yapının olmamasının büyük bir problem olduğunu belirtti.

Hidayet Şefkatli Tuksal: "Suriyeli Mülteciler Geri Dönmeyecek"

Çalıştay da söz alan İlahiyatçı yazar Hidayet Şefkatli Tuksal da, Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin artık geri dönmeyeceğini söyleyerek, "İlk önce yapılması gereken devlet nezdinde Suriyeli mültecilerin kalıcı olacağının kabulüdür. Bu konuda gerçekçi olmak gerekir. Suriyeli mültecilere ilişkin STK'ların tavsiye ve yönlendirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, Suriyeli mültecilerin geleceğine dair bizzat Suriyeli mültecilerin kendileri de konuşmalıdır. Kendi geleceklerine ilişkin konuşmaları demokratik zemini de güçlendirecektir" dedi. Tuksal, Suriyelilere yönelik kibirli ve suçlayıcı bir şekilde yaklaşılmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Suriyelilerin bize alışması kadar bizim de onlara alışmamız gerekir. Türkiye halkı Suriyelilerle tanışmalıdır. Sahada çalışanlar dışında henüz Türkiye'de böyle bir tanışıklık yok. Suriyelilerin başına gelenler onların suçu değil" ifadelerinde bulundu.

"Suriyeli Çocuklar Okulda Arkadaş Bulmakta Zorlanıyor"

TARMER tarafından düzenlenen çalıştaya katılan Suriyeli öğretmen Khloud Soka, Suriyeli çocukların eğitim açısından çok sene kaybettiğini ifade ederek, "Suriyeli çocuklarımız, Türk okullarında Türkçe öğrenme ve arkadaş bulma konusunda zorluk çekiyor. Bazı veliler çocuklarının Suriyeli arkadaş edinmesini istemiyor. Türkiye, Suriyeli mültecilerin eğitimi konusunda daha fazla çalışma yapmalı" dedi.

Murat Erdoğan: "Suriyelilerin Yarısı Üniversiteyi Bitirip Gidecekler"

Çalıştay'da konuşmasını sürdüren Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türkiye'de eğitimli ve iyi yetişmiş Suriyelileri ülkede tutma konusunda yeterli çalışmanın yapılmadığına dikkat çekerek, "Suriyelilerin yarısı Türkiye'de üniversitelerini bitirip yurt dışına gidecek. Çünkü burada ihtiyaç duyacakları yeterli imkanı veremiyoruz. Bu çocukların Türkiye'yi terk etmemesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Emel Topçu ise Suriyelilerin Avrupa'ya gidip kendilerini oraya ait hissetmeyerek Türkiye'ye geri dönmek için çabaladıklarının da altını çizdi.

İhlas Haber Ajansı
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