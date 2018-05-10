1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli otomobilin CEO'sunun açıklanması ertelendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "(Yerli otomobil projesinde sözleşme imzalanması ve CEO açıklanması) Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz
10 Mayıs 2018 12:47
Yazdır
Yerli otomobilin CEO'sunun açıklanması ertelendi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesinde sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasına ilişkin, "Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz." dedi.

Özlü, bir dizi programlara katılmak için geldiği Konya'da, bir otelde düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi'ne katıldıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubunun yerli otomobil projesinde sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasına ilişkin sorusu üzerine Özlü, şunları belirtti:

"Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Ne kadar... Mayıs ayı içerisinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süreye ihtiyaçları var. Gelecek hafta salı gününe kadar ihtiyaçları olduğunu söylediler. Dolayısıyla yarınki yerli marka otomobil şirket sözleşmesi imza töreni ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içerisinde inşallah. Çok uzun değil ama 'salıya kadar ihtiyacımız var' dediler o yüzden bu süreyi dikkate almak zorundayız."
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,042 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akaryakıtta 20-25 kuruş zam bekleniyor
10 Mayıs 2018 14:01		 İkinci el araç ticaretinde 'yeterlilik' istenecek
10 Mayıs 2018 11:24
Vatandaş akaryakıta zammı, istasyondan öğrenecek
10 Mayıs 2018 10:55		 Otomotivde ithal yedek parçaya sıkı denetim yolda
09 Mayıs 2018 22:46
Otomotiv sektörü yeni rekora hazırlanıyor
09 Mayıs 2018 22:37		 'Araçlara alkol ölçer takılsın' önerisi
09 Mayıs 2018 22:09
Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak
08 Mayıs 2018 11:39		 Japon dünya devinden şok dizel kararı
07 Mayıs 2018 17:24
Motosiklet alıcısı 50cc'nin altında modellere yöneldi
06 Mayıs 2018 19:28		 Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız artıyor
06 Mayıs 2018 12:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı
Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekti
Kamuda yaz dönemi kıyafet uygulaması başlıyor
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı
KPSS başvuruları bugün başlıyor
İyi Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye geri döndü
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
En yaşlı Cumhurbaşkanı adayı kim?
Vatandaş akaryakıta zammı, istasyondan öğrenecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24 haziran genel seçimleri 2
devlete olan borçlarını zamanında ödeyen insan 1
bizim derdimiz devri sabık yaratmak değil 1
luis neto 1
önüne gelene homurdanan araç şoförü 1
yök'ün fransızca bölümlerine kısıtlama getirmesi 1
gram altın 4
neden 3
ziraat bankası'nın konut kredisi faizini 0,98 e çekmesi 1
doğu perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı
Söğüt Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam