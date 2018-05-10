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Bu Ramazan 'paylaşmanın tam vakti'

İHH İnsani Yardım Vakfı, 26 yıllık tecrübenin verdiği güvenle Ramazan 2018 çalışmalarına "Paylaşmanın Tam Vakti" sloganıyla başladı. İHH, Ramazan boyunca 3 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak
10 Mayıs 2018 12:54
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Bu Ramazan 'paylaşmanın tam vakti'

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekat, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Ramazan'da "Paylaşmanın Tam Vakti" sloganı ile beş kıtaya uzun yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini uzak iklimlere taşıyacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetim iftarları düzenlenecek, yetimlere eğitim yardımları yapılacak, bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak, ihtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak.

Kriz bölgelerine öncelik

İHH, bu Ramazan ayında, dünyada 95 ülke ve bölgede, Türkiye'de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. 100 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve fidye bağışlarından faydalanacak. İHH'ya emanet edilen zekatlar da yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da muhtaçlara ulaştırılacak. 2018 yılında belirlenen fitre bedeli ise 19 TL.

100 TL olarak belirlenen kumanya paketleri, yurt içinde ve yurt dışında toplamda 300 bin adet olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardımlar; gıda, temizlik malzemeleri, elbise ve çocuklara özel çikolata, oyuncak ve bayramlık kıyafet olarak dağıtılacak.

Suriye'de iftar sofraları kurulacak

Bağışçılar, yurt içinde ve yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına kişi başı 10 TL verilerek katkıda bulunabilecek. İftar sofralarına 400 bin kişi oturacak.

Suriye, Somali, Sudan, Gazze, Bangladeş, Irak ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine daha fazla ağırlık verilecek. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda iftar sofraları kurulacak.

Çocuklar, Ramazanı heyecanla bekliyor

Ramazan Çocuk Paketleri, Türkiye'de 10 bin adet, Suriye'de ise 20 bin adet olarak çocuklara ulaştırılacak. Hayırseverler, çocukları sadece 30 TL karşılığında mutlu edebilecek. İHH'nın çocuklar için hazırladığı sürprizler arasında bayramlık kıyafetler de var. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 120 TL'ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Bayramlık kıyafet yardımları, 34 ülkede 60 bin yetim ve çocuğa ulaşacak.

Ayrıca 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde Türkiye dahil 13 ülkeden İstanbul'a getirilecek olan yaklaşık 40 yetimle çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yetimlerin getirileceği ülke isimleri ise şu şekilde:

Bosna Hersek, Arnavutluk, Kırgızistan, Azerbaycan, Pakistan, Lübnan, Filistin, Nijer, Afganistan, Çeçenistan, Doğu Türkistan ve Suriye.

Bu Ramazan, Türkiye ile birlikte 95 ülke ve bölgedeyiz

Orta Asya ve Kafkasya: Acara, Ahıska, Gürcistan, Kırım, Azerbeycan, Mogolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan ve Dogu Türkistan.

Balkanlar: Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan (Sancak ve Pres,ova) ve Karadag.

Afrika: Cibuti, Etiyopya, Ogaden, Güney Afrika, Malavi, Mozambik, Kenya, Mauritius, Komor Adaları, Swaziland, Somali, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Sudan (Kesele, Darfur ve Hartum), Zimbabve, Burundi, Burkina Faso, Çad (Gore, Gawi kampları ve Nijeryalı mülteciler), Gana, Gine, Kamerun, Kamerun (Pigmeler ve Orta Afrikalı mülteciler), Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Sierra Leone, Benin ve Togo.

Ortadoğu: Filistin, Irak, Lübnan, Ürdün, Tunus, Libya, Mısır ve Fas.

Asya: Banglades,, (Arakanlı mülteciler ve Banglades,liler), Tayland, Patani, Moro, Sri Lanka, Nepal, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Myanmar (Myanmarlı Müslümanlar ve Arakanlılar), Kamboçya, Pakistan, Kes,mir (Azad ve Jammu), Hindistan (Assam ve Kerela) ve Japonya.

Latin Amerika: Haiti, Bolivya, Ekvador, Peru, Brezilya, Kolombiya ve S,ili.

Okyanusya: Vanuatu ve Fiji.

Geçen sene neler oldu?

2017 Ramazan yolculuğunda İHH, 5 kıtada 890 bin kilometre yol kat ederek 104 ülke ve bölgede 280 şehre ulaştı. İHH, hayırseverlerin destek ve bağışlarıyla;

-322 bin 692 kumanya paketi dağıttı.

-Yüzbinlerce kişiye iftar yemeği verdi.

-130 bin ihtiyaç sahibine zekat ve fitre ulaştırdı.

-30 bin Ramazan Çocuk Paketi dağıttı.

-55 bin 615 yetime bayramlık kıyafet hediye etti.

-9 kalıcı eserin açılışını gerçekleştirdi.

Destek olmak için

Dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekatlarınızı, fitrelerinizi, sadakalarınızı ve kumanyalarınızı iyilik kervanımıza katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştireceğimiz kampanyalarımıza destek olabilirsiniz. Bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072'ye SMS göndererek 19 TL,

-IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL,

-İHH'nın banka hesaplarına, online olarak internet sitesine ve en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilir.
Memurlar.Net
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