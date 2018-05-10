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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 180,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.209,00 lira oldu
10 Mayıs 2018 12:57
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 180,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.209,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Anadolu Ajansı
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