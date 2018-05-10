1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Zeybekçi: Durmak yok hizmete devam

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Bundan sonraki dönemde de durmak yok hizmete devam. Bu aziz millete hizmetkar olmaya devam
10 Mayıs 2018 12:59
Yazdır
Bakan Zeybekçi: Durmak yok hizmete devam

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bundan sonraki dönemde de durmak yok hizmete devam. Bu aziz millete hizmetkar olmaya devam inşallah." dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, eski vilayet konağı yerine yapılan merkezin kente nefes aldırdığını, belediye başkanlarına şehir merkezlerinde boşaltılan kamu binalarının yerine yeni yapılar yapmamalarını tavsiye etti.

Denizli'de ilk olarak 2004 yılında hizmete talip olduğunu, o dönemde vatandaşın çocukları, geleceği ve kenti için doğru bir karar verdiğini belirten Zeybekci, "Onun için siyaset ortamının biraz ısındığı bugünlerde bırakın her şeyi bir kenara, kendiniz için karar verin, çocuklarınız için karar verin, kendi menfaatinize karar verin, başka hiçbir şeye değil. Vatan için karar verin, millet için karar verin, bayrak için karar verin, devlet için karar verin. Geri kalan her şey teferruattır, boş laftır." dedi.

Denizli'nin 2004'te verdiği o kararın Denizli'yi bu hale getirdiğini vurgulayan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki yol haritası da öyle. Yapılan planlamalar devam ediyor. Aklın yolu birdir. Çünkü ana kararı biz verdiniz. Ondan sonra Nihat, Osman, onlar detaylar... Ana yol haritasını siz belirlediniz, yürüyüş yolunu siz belirlediniz. Allah'ın izniyle Denizli hizmet destanlarına devam edecek. Denizli'nin tamamı, en uzak yerdeki köyümüze kadar aynı standartlarda olacak. Bunun kararını da siz vereceksiniz, sizin önünüze gelecek. Ne muhteşem şey şu demokrasi. Halkın kendi kendini yönetmesi demek, halkın kendi kararını vermesi demek bu işte. Onun için Denizlililer adına verdiğiniz bu kararlardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de durmak yok hizmete devam. Bu aziz millete hizmetkar olmaya devam inşallah."

Bakan Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi.

Merkezdeki spor salonları ile el sanatları kurslarına katılan vatandaşlarla sohbet etti.
Anadolu Ajansı
Bu haber 994 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yaşa takılan emekliye müjde gelebilir
10 Mayıs 2018 13:29		 Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
10 Mayıs 2018 13:23
10 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
10 Mayıs 2018 13:20		 Yurt dışında oy verme saatleri 09.00-21.00 olarak düzenlendi
10 Mayıs 2018 12:55
Erdoğan ile Destici görüşmesi sona erdi
10 Mayıs 2018 12:52		 'FETÖ'cü damat'a tanına hak, Demirtaş'a da tanınmalı'
10 Mayıs 2018 12:25
'Türkiye'yi yüksek teknolojinin şampiyonlar ligine çıkaracağız'
10 Mayıs 2018 12:21		 Afrin'de büyük kahramanlık gösteren uzman erbaşlar kadro bekliyor
10 Mayıs 2018 12:00
Bakan Arslan: 26 ilde 10 bin gören göz cihazı dağıttık
10 Mayıs 2018 11:56		 İyi Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye geri döndü
10 Mayıs 2018 11:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı
Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekti
Kamuda yaz dönemi kıyafet uygulaması başlıyor
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı
KPSS başvuruları bugün başlıyor
İyi Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye geri döndü
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
En yaşlı Cumhurbaşkanı adayı kim?
Vatandaş akaryakıta zammı, istasyondan öğrenecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24 haziran genel seçimleri 2
devlete olan borçlarını zamanında ödeyen insan 1
bizim derdimiz devri sabık yaratmak değil 1
luis neto 1
önüne gelene homurdanan araç şoförü 1
yök'ün fransızca bölümlerine kısıtlama getirmesi 1
gram altın 4
neden 3
ziraat bankası'nın konut kredisi faizini 0,98 e çekmesi 1
doğu perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı
Söğüt Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam