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10 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli

10 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
10 Mayıs 2018 13:20
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10 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 10 Mayıs 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı Başkent'te FETÖ'nün kapatılan okuluna operasyon: 93 gözaltı Bursa'da 2'si halen görevde 8 askere FETÖ gözaltısı Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasından 7 kişiye gözaltı Bolu'da, askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 16 gözaltı 4 avukat ve 1 ihraç hakime FETÖ'den gözaltı kararı
Memurlar.Net
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