Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,79 azalışla 99.987,93 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 792,64 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan ve 101.511,84 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günün ilk yarısında 100.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.700 seviyelerinin destek, 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.