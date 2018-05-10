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Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye "Farklı aday tarifleri yapılıyordu ama siz çıktınız" dediği öğrenildi
10 Mayıs 2018 13:23
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Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

24 Haziran seçimlerinde CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

40 dakika süren görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

"ANNEM DE RİZELİ"

Görüşmede; Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anne tarafının Rizeli olduğunu söyledi ve sohbet başladı.

Erdoğan da İnce'ye Rize'de yaşayan akrabalarının olup olmadığını sordu. Sohbet sırasında Rize'de bazı ortak tanıdıkların olduğu ortaya çıktı.

SİYASİ ANILAR

Çay eşliğinde devam eden sohbette, siyasi anılar da konuşuldu.

İNCE'NİN ADAYLIĞI ŞAŞIRTTI

40 dakikalık görüşmede Muharrem İnce'nin aday olduğu süreç de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday profilini hatırlatarak "Farklı tarifler yapılıyordu ama siz çıktınız" dedi.

KILIÇDAROĞLU NASIL TARİF ETMİŞTİ

CHP Lideri; ekonomiden anlayan, kavgacı olmayan bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini açıklamıştı.

Bu tarife uymayan Muharrem İnce'nin adaylığı herkesi şaşırtmıştı.

Yeni Akit

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