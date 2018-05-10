FETÖ sanıkları 'darbe' notlarını inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı.

Duruşmada, başka illerde olmaları sebebiyle talimatla alınan tanıkların ifadeleri ile darbe girişiminden sonra yapılan aramalarda sanıklar eski albay Ümit Bak, eski yarbay Mehmet Ali Çelik ve eski üsteğmen Sezgin Güney'den elde edilen ve darbeye hazırlık amaçlı hazırlandığı öne sürülen notlar okundu.

Notlar üzerindeki ismi yazılı kişilerin çoğunun darbe sanığı olduğu belirtilen notlara ilişkin sanık Bak, yazının kendisine ait olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Benden ele geçirildiği iddia edilen notlar bana ait değildir. Söz konusu listenin yazılı olduğu ajanda sayfası benim odamda muhafaza ettiğim ve müsvedde olarak kullandığım eski ajanda sayfalarından birisidir. Yalnız bu sayfada gözüken ve iddianamede 'darbeye katılması planlananlar listesi' olarak geçen böyle bir listeyi kesinlikle hazırlamadım. Böyle bir listeyi oluşturmak için birilerini arayıp ismini yazmadım. Hiç kimse de beni arayarak listeye ismini yazmasını istemedi. İddia ediyorum ki benim herhangi bir telefon görüşmemde üzerinde kelime ve kelimeleri not ettiğim aynı zamanda da adres tarifi yaptığım bu kağıt kullanılarak aradaki boşluklara bir fişleme listesi oluşturulduğunu düşünüyorum. Burada isimleri yazılı personel muharip olmayan, yardımcı sınıf personelidir. Velev ki bir darbede bir planlama yapsaydım buraya savaşçı niteliği yüksek olan tim personelini yazardım."

Sanıklar Güney ve Çelik de notların kendilerine ait olmadığını iddia etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.