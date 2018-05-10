|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Edirne merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis, komiser yardımcısı ve esnafın da bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne, Afyonkarahisar, Osmaniye, Kırklareli, Diyarbakır, İstanbul ve Çanakkale'de düzenledikleri operasyonla 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Bu haber 962 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI