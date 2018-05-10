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Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Edirne merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı
10 Mayıs 2018 13:36
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Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis, komiser yardımcısı ve esnafın da bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne, Afyonkarahisar, Osmaniye, Kırklareli, Diyarbakır, İstanbul ve Çanakkale'de düzenledikleri operasyonla 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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