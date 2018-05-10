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Dev ciğer tavası 'Guinness'e hazır

Edirne Belediyesi tarafından Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için hazırlatılan dünyanın en büyük ciğer tavasının yapımı tamamlandı
10 Mayıs 2018 13:39
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Dev ciğer tavası 'Guinness'e hazır

Edirne Belediyesi'nce yaptırılan dev ciğer tavası "Guinness"e hazır.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla Kırklareli'ndeki bir firma tarafından imal edilen 7 metre çapındaki ciğer tavasının yapımı tamamlandı. Tava, yarın iş makineleri ile 2 parça halinde Edirne'ye götürülecek.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, ciğer tavasının yapıldığı firmayı ziyaret etti.

Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ciğer tavasının Kırklareli'nde yapılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Tavanın 7 metre çapında olduğuna dikkati çeken Ilık, "Edirne Belediyesi dünyanın en büyük tavasını yaptırmak için bir çalışma başlattı. Dünyanın en büyük tavasının Kırklareli'nde yapılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Komşu ilimiz Edirne, inşallah bu rekor denemesinden başarılı sonuç alacaktır. Biz Kırklareli olarak projede yer almaktan keyif duyduk." diye konuştu.

- "Dünya rekorunu kıracağız"

Firmada makine mühendisi olarak görev yapan Emrah Gürdal ise dünyanın en büyük ciğer tavası ile rekor kıracaklarına inandıklarını belirtti.

Tavanın 7 kişilik bir ekiple yaklaşık 1 haftalık çalışma sonucu yapıldığını belirten Gürdal, böyle keyifli bir projede yer almaktan gurur duyduklarını aktardı.

Tavanın gerçekten çok büyük olduğuna işaret eden Gürdal, şöyle devam etti:

"Bu işi başaracağımıza inandık ve çalışmalarımıza başladık. 7 metre çapındaki tavamızda son aşamaya geldik. Tavamız dünyanın en büyük tavası olarak tasarlandı. Orijinal tavanın tam 16 kat büyüklüğünde bir tava elde ettik. Tavamızı yarın Edirne'ye götürerek, montaj çalışmalarını tamamlayacağız. Montaj çalışmalarının ardından bir deneme yapacağız. İçerisine bin 200 litre yağ doldurularak, yaklaşık 2 ton ciğer pişirilecek." ifadelerini kullandı.

Rekor için cumartesi günü Edirne'de dev tavada ciğer pişirilecek.
Anadolu Ajansı
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