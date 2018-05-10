1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İhracatın yükünü 'gemiler' taşıdı

Turkon Line Üst Yöneticisi Kalkavan, "Dış ticarette, deniz yolunun ve özellikle konteyner taşımacılığının payı hızla artıyor. Bu yıl sektördeki pozitif gelişmenin devam etmesini bekliyoruz." dedi
10 Mayıs 2018 13:54
Yazdır
İhracatın yükünü 'gemiler' taşıdı

Turkon Line Üst Yöneticisi (CEO) Alkın Kalkavan, dış ticarette deniz yolunun ve özellikle konteyner taşımacılığının payının hızla arttığını belirterek, "Bu yıl için de sektördeki pozitif gelişmenin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Kalkavan, AA muhabirine, dış ticarette konteyner taşımacılığının önemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de dış ticaretin yüzde 89'unun deniz yolu ile yapıldığına dikkati çeken Kalkavan, bu ticaretin yüzde 20'sini elleçleyen konteyner taşımacılığının bu alanda oldukça önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Kalkavan, "Konteyner taşımacılığının ihracattaki payında son dönemde ciddi artışlar görüldü. Konteyner taşımacılığı özellikle mart ve nisan aylarında hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere ulaştı. Dış ticaretimizin dinamizmi ve bu alanda alınan tedbirler, Türkiye konteyner sektörüne de pozitif olarak yansıdı. Sürekli olarak dünya ortalamalarının oldukça üzerinde büyüyen Türkiye konteyner hacmi 2017'de yüzde 14,8 gibi kayda değer bir büyüme oranı yakalayarak ilk kez 10 milyon TEU (uluslararası gemi ticareti ölçü birimi) sınırını aştı." diye konuştu.

Kalkavan, Türkiye konteyner pazarının büyüme hızına işaret ederek, "Türkiye'deki yüzde 9,9 olan ortalama yıllık büyümenin AB ortalamasının (yüzde 3,1) üç, dünya ortalamasının (yüzde 5,1) iki katı olarak gerçekleştiği görülüyor. Türkiye'deki gelişime bölgesel bazda baktığımızda ise Marmara Bölgesi'nin halen yüzde 60'ın üzerindeki payını koruduğunu görmekteyiz. 2018 yılında da pozitif gelişmenin devam edeceği bekleniyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, konumu itibarıyla önemli bir aktarma limanı olduğunun altını çizen Kalkavan, Malta, Port Said, Pire gibi limanlardan aktarılan yüklerin de Türkiye'ye çekilebileceğini söyledi.

Kalkavan, "Konteyner taşımacılığı, depolama maliyetlerini de düşürüyor. Aynı zamanda düşük hacimlerle mal çekme imkanı da sağlıyor. Konteyner taşımacılığı haftalık servis sunarak, malın her hafta alımınına imkan tanıyor." dedi. Kalkavan, ihracatta konteyner taşımacılığının özellikle Avrupa, Amerika, Çin ve Ortadoğu gibi önemli pazarlarda tercih edildiğini belirtti.

En fazla kullanılan taşımacılık türü

Türkiye'de 2013-2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen yaklaşık 753 milyar dolarlık ihracatın yüzde 55,5'i deniz yoluyla yapıldı. Bu dönemde uluslararası ulaştırmada en fazla kullanılan taşımacılık türü olan deniz yoluyla 417 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, kitlesel taşıma kapasitesi, birim maliyetin düşük olması ve yüksek güvenlik olanakları dolayısıyla dünya ticaretinde en fazla tercih edilen taşıma türü olan deniz yoluyla geçen yıl 91 milyar 322 milyon dolarlık ihracat, 148 milyar 654 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirildi. Söz konusu rakamlar, 2013 yılıyla kıyaslandığında, deniz yoluyla ihracatın yüzde 10,1, ithalatın ise yüzde 6,2 arttığı kaydedildi.

Türkiye'nin geçen yıl 157 milyar dolarlık ihracatının yüzde 58,2'sini denizyolu, yüzde 29,2'sini karayolu, yüzde 10,8'ini havayolu, yüzde 0,4'ünü ise demiryolu taşımacılığı karşıladı.

Denizyolu ile karayolu ihracatı arasındaki makas açılıyor

Öte yandan deniz yolu ve karayoluyla yapılan ihracat arasındaki fark bu dönemde büyümeye devam etti. 2013 yılında deniz yolu ile karayolu taşımacılığı arasındaki fark 29,2 milyar dolarken, bu rakam 2017 yılında 45,5 milyar dolara yükseldi.

En fazla tercih edilen ikinci taşıma türü olan karayoluyla geçen yıl 45,9 milyar dolar değerinde ihracat, 37,8 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. Karayoluyla yapılan ihracatın 2013 yılına göre yüzde 14,6, ithalatın ise yüzde 5,6 gerilediği görüldü.

İhracata havayolunun katkısı ise yaklaşık 17 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2013 yılında 12,9 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Bu dönemdeki 233,8 milyar dolarlık ithalatın 34,3 milyar doları hava yolu, 1,2 milyar doları da demir yoluyla gerçekleştirildi.

Yıllara göre deniz-kara-hava-demir yoluyla gerçekleştirilen ihracat miktarları (milyon dolar) şöyle:

Yıl

Toplam

Denizyolu

Havayolu

Karayolu

Demiryolu

Diğer

2013

151.803

82.931

12.961

53.675

957

1.280

2014

157.610

86.304

14.103

55.271

923

1.009

2015

143.839

78.037

17.276

46.709

807

1.010

2016

142.530

78.404

17.745

44.755

641

984

2017

157.055

91.322

16.992

45.817

685

2.192
Anadolu Ajansı
Bu haber 85 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 4 ayda 10,6 milyona ulaştı
10 Mayıs 2018 13:30		 Rekabet Kurulundan 5 şeker fabrikasının satışına onay
10 Mayıs 2018 12:43
Satılamayan iki şeker fabrikası birlikte satılacak
10 Mayıs 2018 10:28		 37 milyar $'lık güç TANAP
10 Mayıs 2018 08:55
Ekonomiye bir paket daha
10 Mayıs 2018 08:00		 Yemek kartlarında iskonto uygulamasına son verilecek
10 Mayıs 2018 07:55
Markette geçerli bakiye devredecek
10 Mayıs 2018 07:45		 Kanal İstanbul'a Koreli talip
10 Mayıs 2018 07:20
Varlık barışı ile 150 milyar $'lık hamle
10 Mayıs 2018 06:40		 Seçim paketinde iki rötuş
10 Mayıs 2018 06:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı
Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekti
Kamuda yaz dönemi kıyafet uygulaması başlıyor
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı
KPSS başvuruları bugün başlıyor
İyi Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye geri döndü
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
En yaşlı Cumhurbaşkanı adayı kim?
Vatandaş akaryakıta zammı, istasyondan öğrenecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24 haziran genel seçimleri 2
devlete olan borçlarını zamanında ödeyen insan 1
bizim derdimiz devri sabık yaratmak değil 1
luis neto 1
önüne gelene homurdanan araç şoförü 1
yök'ün fransızca bölümlerine kısıtlama getirmesi 1
gram altın 4
neden 3
ziraat bankası'nın konut kredisi faizini 0,98 e çekmesi 1
doğu perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı
Söğüt Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam