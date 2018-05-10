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Lisede yılan paniği
Balıkesir'de bir sınıfa giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, bir lisedeki atölyede kalorifer peteğine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sarıköy Çok Programlı Lisesine ait atölyede derse giren öğrenciler, kalorifer peteğinde yılan olduğunu fark etti.
Bunun üzerine okul idaresi öğrencileri tahliye edip, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzun saplı özel bir aparat ile yılanı yakaladı.
Yılan okulun dışına çıkarılarak, doğaya bırakıldı.
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