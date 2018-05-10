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Organize Sanayi Bölgesi gibi cezaevi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri amacıyla oluşturulan atölyelerde tekstil ve gıdaya yönelik 19 farklı alanda özel sektör kalitesinde üretim yapılıyor
10 Mayıs 2018 14:05
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Organize Sanayi Bölgesi gibi cezaevi

Salihli Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki sera, tarım işletmesi, tekstil ve hediyelik eşya atölyelerinde geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildi.

Cezaevinden ziyade fabrika gibi işleyen atölyelerde sigortalı olarak çalışan 186 hükümlü, işin püf noktalarını öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Özel bir tekstil firmasıyla yapılan iş birliği kapsamında 21 makineyle kurulan tekstil atölyesinde 57 mahkum, aylık ortalama 70 bin çarşaf ve nevresim üretiyor. Bu üretimin önemli bölümü, firma tarafından ihraç ediliyor.

Tutuklu ve hükümlülere modern tarım tekniklerini öğretmek üzere oluşturulan iki arazide ziraat mühendisleri yönetiminde örtü altı sebze, ceviz fidanı, sofralık üzüm ile diğer meyve ve sebzelerin üretimi yapılıyor.

Yılda 30 ton istiridye mantarının elde edildiği kapalı üretim alanları ile atık eşyalardan hediyelik eşya üretiminin yapıldığı atölyesi bulunan cezaevinde devreye alınan son tesis ise pekmez, tahin ve haşhaş ezmesi üretimi yapılan atölye oldu.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yurtları anlamında örnek faaliyetlerin yürütüldüğünü söyledi.

Organize sanayi bölgelerindeki standart neyse onu uyguladıklarını belirten Uğurlu, "Ürünlerimizin dışarıda üretilen en iyi markalardan kesinlikle hiçbir farkı yok. Biz gelen taleplerin hızla artmasından da bunu anlayabiliyoruz. Amacımız atölyelerde çalışan sigortalı hükümlü sayımızı artırmak, onları meslek sahibi yapmak ve ürünlerimizle milli ekonomiye katkı sağlamak." diye konuştu.

Uğurlu, şunları söyledi:

"Son olarak geçen yıl haşhaş, susam, çörek otu, tahin ve pekmez gibi ürünlerde de kendi ambalajlarımızla üretime başladık. Geçen yıl 16 ton pekmez, 16 ton tahin, 8 ton haşhaş ezmesi, 8 ton susam ezmesi, 10 ton civarında da çörek otu yağı ürettik. Biz burada ürettiğimiz ürünleri Türkiye'deki 133 ceza infaz kurumuna gönderiyoruz. Şu anda tam kapasite çalışmamıza rağmen ceza infaz kurumlarımızın taleplerine yetişemiyoruz."

Atölyelerde görev alan tutuklu ve hükümlülerin alanlarında adeta profesyonel hale geldiklerini, bunun emeklerinin en güzel sonucu olduğunu ifade eden Uğurlu, üretilen ürünlerin ülke genelindeki ceza infaz kurumlarına ait kantinlerde hükümlüler tarafından da satın alındığına işaret etti.

T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin ise iş yurtlarını kurarken atıl vaziyetteki binalar ve kullanılmayan arazilerin değerlendirildiğini, iki taş değirmenle başladıkları faaliyetlerde geniş bir yelpazeye ulaştıklarını belirtti.

Zekeriya Güneş
Anadolu Ajansı
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