1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karatay'dan 'ramazana su içerek hazırlanın' tavsiyesi

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay: Ramazandan önce vücudu hazırlamamız lazım. Vücudun suya çok ihtiyacı var. Ramazan uzun ve sıcak günler olacak. İftara doğru başın ağrımasının sebebi susuzluktur, susuzluk baş ağrıtır
10 Mayıs 2018 14:05
Yazdır
Karatay'dan 'ramazana su içerek hazırlanın' tavsiyesi

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, vücudun ramazana hazırlanması gerektiğini belirterek, "Vücudun suya çok ihtiyacı var. Ramazan uzun ve sıcak günler olacak. İftara doğru başın ağrımasının sebebi susuzluktur, susuzluk baş ağrıtır. Su tek başına değil, tuzla beraber olmalı. İnsan vücuduna su ve tuz girmesi lazım. Şimdiden vücudu optimize etmek için sağlıklı bir şekilde vücudu hazırlamak için herkes su içmeye başlasın." dedi.

Düzce Valiliği tarafından organize edilen "Okur-Yazar Buluşmaları" etkinliğine katılmak üzere kente gelen Karatay, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karatay, yoğun geçecek seçim sürecinde siyasilere, genel olarak her zaman sağlıklı beslenmelerini önerdiğini söyledi.

- "Bol bol kemik suyu içilirse bütün günü dinç geçirirsiniz"

Sağlıklı beslenme alanında çalışmalar yaptığını anımsatan Karatay, "Yoğun çalışanlar, seçime katılanlar da çok iyi bir 'Karatay kahvaltısı' ile güne başlamalı. Karatay kahvaltısında hür dolaşan köy tavuğundan elde edilmiş tavuk yumurtası var. Yolda gelirken de gördüm, inekler ve koyunlar otluyordu. Düzce yeşillik içinde, bunun kıymetini bilmek gerekir. Yumurta sarısıyla beraber yenildiği zaman hem oruç tutanlar dinç kalır, hem de ağır çalışanlar dinç kalır. Özellikle bir de paça çorbası. Mutlaka sevdiğiniz kadar kelle paça, işkembe bol bol içmelisiniz. Bir de 'Et bulamıyoruz, et alamıyoruz' diyenler var. Zaten ülkemizde Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na et yiyor herkes ama kemik suyu çok önemli. Kemiğin içinde bulunan mineraller, proteinler ve yağlar çok önemli. Bol bol kemik suyu içilirse bütün günü dinç geçirirsiniz." diye konuştu.

Karatay, Düzce'nin en önemli tarım ürünlerinin başında fındığın geldiğini belirterek, "Burada fındık çok. Yalnız lütfen fındığınızı ilaçlamayın. Bu tarım zehirleri canlıları öldürüyor, sizi, bizi de öldürüyor. Bütün mesele bu, kanserin artmasının sebebi de bu. Köy tereyağında bol 2-3 yumurta, kahvaltıdan eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Ramazan da oruç tutanlara tavsiyelerinin sorulması üzerine Karatay, şu bilgileri paylaştı:

"Ramazan da zaten Karatay prensiplerine çok uyuyor. Karatay'da 2 öğün beslenme var. İki öğün yenilince doğal, yeterli ve çok yenilmesi lazım. Sahur yapmak, kahvaltı yapmak demektir. Kahvaltının yumurtası, tereyağı, zeytin, fındık, fıstık, çay ile yapılması lazım. Ama çay, kahve, süt içildiği zaman şekersiz olacak. Bol su içilecek.

Ramazandan önce vücudu hazırlamamız lazım. Vücudun suya çok ihtiyacı var. Ramazan uzun ve sıcak günler olacak. İftara doğru başın ağrımasının sebebi susuzluktur, susuzluk baş ağrıtır. Su tek başına değil, tuzla beraber olmalı. İnsan vücuduna su ve tuz girmesi lazım. Şimdiden vücudu optimize etmek için sağlıklı bir şekilde vücudu hazırlamak için herkes su içmeye başlasın. Herkes bol bol suyunu içsin, aynı zamanda bol bol kaya tuzunu kullanmaya başlasın."
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,257 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY uçağı iniş sırasında kuş sürüsüne çarptı
10 Mayıs 2018 15:29		 KDK öğrencileri haklı buldu
10 Mayıs 2018 15:27
Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerden taşınma tepkisi
10 Mayıs 2018 14:34		 Cerrahpaşa'da bölünme protestoları sürüyor
10 Mayıs 2018 14:10
Organize Sanayi Bölgesi gibi cezaevi
10 Mayıs 2018 14:05		 Lisede yılan paniği
10 Mayıs 2018 13:57
Dev ciğer tavası 'Guinness'e hazır
10 Mayıs 2018 13:39		 Bu Ramazan 'paylaşmanın tam vakti'
10 Mayıs 2018 12:54
Geçen yıl 110 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi
10 Mayıs 2018 12:39		 Keloğlan 40 yıl sonra yeniden film oluyor
10 Mayıs 2018 11:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı
Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekti
Kamuda yaz dönemi kıyafet uygulaması başlıyor
Gelmeyen adalet, masumiyetinin tespitini bekleyenleri artık bunaltıyor!
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
Yaşa takılan emekliye müjde gelebilir
15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı
KPSS başvuruları bugün başlıyor
İyi Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye geri döndü
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yıllık iznin yanması 2
memurlar.net'in ahlaksız bir site olduğu gerçeği 4
wissam ben yedder 1
benzine yapılan zamların artık açıklanmaması 2
beğendim butonunu sık kullanan arkadaş 1
zeo jaweedin aynı şarkıyı 3 kez tekrarlaması 1
damar şarkılar 2
demba ba'yı transfer etmek istiyoruz 1
hakaret 3
11.05.2018 antalyaspor vs m.başakşehir maçı 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı
Söğüt Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam