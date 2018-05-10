Kastamonu'da FETÖ sanığına 12 yıl hapis cezası

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN DÜET Oktay Kaynarca’nın yazdığı şiiri Ercan Saatçi besteleyip şarkı haline getirdi. İkiliye Akademi Orkestrası eşliğinde düet yaptı. Sosyal medyada yayınlanan düetine kısa sürede beğeni ve yorum rekorları kırdı. İşte o düet. Sözleri Oktay Kaynarca'ya, düzenlemesi Ercan Saatçi'ye ait olan şarkı sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı. Ercan Saatçi, düet haberini 'Oktay çok güzel bir şiir yazmış, ben de besteledim. Hadi bi de eğlencesine söyleyelim dedik... Tamam arabesk damarımız tutmuş olabilir :) ama bizim için şahane bir arabesk gecesiydi. Umarım siz de beğenirsiniz..." sözleriyle verdi. Yaptıkları düeti kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaşan ikilinin oldukça eğlendiği görülüyor.