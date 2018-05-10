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Kastamonu'da FETÖ sanığına 12 yıl hapis cezası
Kastamonu'da örgütün bölge talebe mesulu ile bağlı olduğu birimin müdür yardımcısı görevlerinde bulunduğu iddia edilen sanığa 12 yıl hapis cezası verildi
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında askerde iken gözaltına alınıp tutuklanan sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu, terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklu yargılanan Emrullah Pınarbaşı, Silivri Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
İzmir'de yüksek lisans yaparken tecilini bozdurup askerlik için başvurduğunu belirten Pınarbaşı, "Kastamonu'da kısa dönem er olarak askerliğimi yaparken gözaltına alındım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
ByLock da kullanmadığını iddia eden Pınarbaşı, beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti sanığa, FETÖ/PDY'de bölge talebe mesulu ile örgütte bağlı olduğu birimin müdür yardımcısı görevlerinde bulunduğu gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası verdi.
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