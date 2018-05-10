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KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuruları bugün başladı. Başvurular 21 Mayıs'ta sona erecek.
10 Mayıs 2018 14:19
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KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuruları bugün başladı. Başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ

Başvurular 21 Mayıs'a kadar devam edecek.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Genel Yetenek-Genel Kültür: 60,00 TL

Eğitim Bilimleri 60,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 40,00 TL

ÖABT'ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 180,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekiyor.
Memurlar.Net
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