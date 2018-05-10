1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'nin seçim sloganları belli oldu

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde kullanacağı sloganları belirledi
10 Mayıs 2018 14:37
Yazdır
MHP'nin seçim sloganları belli oldu

MHP'de seçim hazırlıkları kapsamında, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti yöneticilerinin çalışması devam ediyor. Seçim sürecinde kullanılacak müzik ve şarkıların ardından sloganlar da tespit edildi.

Seçim sürecinde kullanılacak sloganlar "Cumhur İttifakı Millet Aklı" çerçevesinde şekillendi. Bu süreçte "Cumhur İttifakı Millet Aklı Geleceğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Millet Aklı Milli Bekanın Teminatı", "Cumhur İttifakı Millet Aklı Mutlu Kadın Huzurlu Türkiye'nin Teminatı" ve "Cumhur İttifakı Millet Aklı Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı" sloganları kullanılacak.

Sloganlar ayrıca billboard ve afişlerde de yer alacak.

Bu arada partinin seçim otobüsleri de Genel Başkan Bahçeli'nin fotoğrafı ve "Cumhur İttifakı Millet Aklı" sloganıyla giydirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 6,428 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'15 vekilin dönmesiyle Ali Cengiz oyunlarının olduğu bir sayfa daha kapandı'
10 Mayıs 2018 15:04		 100 bin imzada dikkat çeken detaylar!
10 Mayıs 2018 14:58
'Demokrasi tarihimizin en kara lekesini CHP'nin siciline sürdünüz'
10 Mayıs 2018 14:39		 Yaşa takılan emekliye müjde gelebilir
10 Mayıs 2018 13:29
Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
10 Mayıs 2018 13:23		 10 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
10 Mayıs 2018 13:20
Bakan Zeybekçi: Durmak yok hizmete devam
10 Mayıs 2018 12:59		 Yurt dışında oy verme saatleri 09.00-21.00 olarak düzenlendi
10 Mayıs 2018 12:55
Erdoğan ile Destici görüşmesi sona erdi
10 Mayıs 2018 12:52		 'FETÖ'cü damat'a tanına hak, Demirtaş'a da tanınmalı'
10 Mayıs 2018 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı
Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekti
Kamuda yaz dönemi kıyafet uygulaması başlıyor
Gelmeyen adalet, masumiyetinin tespitini bekleyenleri artık bunaltıyor!
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
Yaşa takılan emekliye müjde gelebilir
15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı
KPSS başvuruları bugün başlıyor
İyi Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye geri döndü
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yıllık iznin yanması 2
memurlar.net'in ahlaksız bir site olduğu gerçeği 4
wissam ben yedder 1
benzine yapılan zamların artık açıklanmaması 2
beğendim butonunu sık kullanan arkadaş 1
zeo jaweedin aynı şarkıyı 3 kez tekrarlaması 1
damar şarkılar 2
demba ba'yı transfer etmek istiyoruz 1
hakaret 3
11.05.2018 antalyaspor vs m.başakşehir maçı 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı
Söğüt Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam