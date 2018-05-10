|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
'Demokrasi tarihimizin en kara lekesini CHP'nin siciline sürdünüz'
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Alınlarını öperek o lekeyi çıkarmanız mümkün değil" diye değerlendirdi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil." diye değerlendirdi.
Bu haber 1,123 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI