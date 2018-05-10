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Yetki Kanunu Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 16 Nisan referandumuyla anayasada yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarıyı kabul etti
10 Mayıs 2018 14:44
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Yetki Kanunu Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 16 Nisan referandumuyla anayasada yapılan değişikliklere uyum için kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarıyı kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısıyla, kanun ve KHK'lerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, Başbakan, Başbakanlık, kanun tasarısı gibi bazı ibareler yeni hükümet sisteminde olmayacağından, bu ibarelerin ilgili kanun ve KHK'lerden çıkarılabilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi veriyor.

Kanun ve KHK'lerde yer alan; bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerine ilişkin hükümler, bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin düzenlemeler ile belirtilen hususları içeren maddelerde yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemeler, bu düzenlemenin kapsamında yer alacak.

Bakanlar Kurulu, hangi konularda KHK çıkarabilecek?
Bakanlar Kuruluna, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlamak üzere, çeşitli kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılması hususunda düzenlemelerde bulunmak üzere şu konularda KHK çıkarma yetkisi veriliyor:

- Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi,

- Kanunlar ve KHK'lerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti, İcra Vekilleri Heyeti Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, Hükümet, Başbakan, Başvekil, Başbakanlık, Başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, kanun tasarısı gibi bazı ibarelerin değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması veya bu çerçevede kanunlar ve KHK'lerde yer alan ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi,

- Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesi,

- Uygulama imkanı kalmayan kanun ve KHK'lerin yürürlükten kaldırılması,

- Kanun ve KHK'lerde yer alan bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması, cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin hususlara dair hükümlerin düzenlenmesi ile bu bent kapsamındaki ilgili hükümlerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması.

Bu düzenlemeye göre çıkarılacak KHK'ler, aşağıdaki kanunlar ile diğer kanun ve KHK'lerin, bu düzenlemede belirtilen hususlara ilişkin hükümlerinde yapılacak değişiklik, yürürlükten kaldırma ve yeni düzenlemeleri kapsayacak:

"Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında KHK, Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK, Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı KHK ile 13 Aralık 1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında KHK'nin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı KHK'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında KHK'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu."

İsrafın önlenmesini göz önünde bulunduracak
Tasarıyla, KHK'lerin hazırlanması sırasında göz önünde bulundurulacak ilkeler belirleniyor.

Bakanlar Kurulu, KHK yetkisini kullanırken yürürlükteki kanun ve KHK'lerin ilgili hükümlerinin 6771 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişikliklerle uyumlu hale getirilmesini, kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin şekilde yürütülmesi ile hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapılmasını, atama ve görevde yükselmede kariyer ve liyakat esasları ile nitelikli personel istihdamının esas alınmasını, kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını, benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini göz önünde bulunduracak.

Bazı düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının ant içerek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak şekilde KHK çıkarma yetkisi veriliyor.

Bakanlar Kurulu, yetki süresi içinde birden fazla KHK çıkarabilecek.

Meltem Öztürk
Anadolu Ajansı
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