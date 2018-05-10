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MEB şube müdürlüğü sözlü sınavları Temmuz'da yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlüğü sözlü sınavlarının 2 ila 13 temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlüğü sözlü sınavlarının 2 ila 13 temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
2018 Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
01 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınavı'nda, 60 puan barajını aşarak başarılı olan adaylardan;
Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 16/1 maddesi hükmüne göre, duyuruda ilan edilen 513 kadronun 3 katı aday sözlü sınava çağrılması gerekmektedir.
Buna göre, söz konusu sınavda minimum 81,6667 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınavlar 02-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
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