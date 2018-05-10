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100 bin imzada dikkat çeken detaylar!

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için 100 bin imza toplama süresi 9 Mayıs 2018'de 20.00 itibarıyla doldu. İYİ Parti lideri Akşener, SP lideri Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Perinçek resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı adaylığı için yeterli imzayı topladı. Adalet Partisi lideri Öz ise 100 bin imzaya ulaşamadı. Buna göre 24 Haziran cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İnce, HDP'nin adayı Demirtaş ile 100 bin imzayı aşan Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek yarışacak.
10 Mayıs 2018 14:58
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100 bin imzada dikkat çeken detaylar!

24 Haziran'da sandığa gidecek Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. 16 Nisan 2017'deki referandum ile kabul edilen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de tüm yönleriyle hayata geçecek.

Anayasa değişikliği ile 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmanın önü açıldı. Yapılan uyum düzenlemeleri ile de partilerin ittifak yapmaları yasal zemine kavuşturuldu.

100 bin imza ile aday olmak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz adaylık başvurusunda bulundu.

Adaylar için 4 Mayıs 2018 Cuma günü itibarı ile ilçelerdeki YSK koordinasyon merkezlerinde imza toplanmaya başlandı. İmza toplama işlemleri 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü 20.00 itibarıyla sona erdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, adaylık başvurusunda bulunan Akşener, 255 bin 582, Karamollaoğlu 167 bin 967, Perinçek 118 bin 575 imza ile aday olma hakkı kazandı. Öz ise 3 bin 030 imza toplayabildi ve seçime katılma hakkını elde edemedi.

YSK, adayların cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili resmi kararını 13 Mayıs'ta duyuracak.

PERİNÇEK, SON SEÇİMDEKİ OY SAYISINA YAKIN İMZA TOPLADI

İmza toplama süresinin son günü olan 9 Mayıs'a kadar yeterli imzaya ulaşamamış olan Doğu Perinçek, son gün atılan imzalarla 118 bin 575 imzaya ulaştı ve resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı adayı olma hakkı kazandı. Doğu Perinçek'in liderliğinde 1 Kasım seçimlerine giren Vatan Partisi 119 bin 196 oy almıştı. Perinçek 100 bin imza sürecinde, son seçimlerdeki oy sayısından 621 imza eksik aldı.

KARAMOLLAOĞLU, SAADET PARTİSİ'NİN OY SAYISININ YARISI KADAR İMZA ALDI

7 Haziran seçimlerine BBP ile birlikte katılan Saadet Partisi, 949 bin 636 oy almıştı.

7 Haziran'da hükümet kurma çalışmalarının sonuç vermemesi ile 1 Kasım 2015 seçimleri gerçekleşti.

BBP ve Saadet Partisi seçime ayrı girme kararı aldı. Saadet Partisi, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimde 325 bin 947 oy aldı. 100 bin imza ile Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Temel Karamollaoğlu 167 bin 967 imza toplamayı başardı.

Karamollaoğlu, partisinin 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy sayısından 157 bin 980 imza eksik topladı. SP, 1 Kasım 2015 seçimlerine Mustafa Kamalak liderliğinde girmişti. Karamollaoğlu, SP'nin 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmişti.

1 Kasım seçimlerinden yaklaşık iki yıl sonra kurulan İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Akşener, 255 bin 582 imza topladı ve adaylar arasında en çok imzayı toplayan isim oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN 6 ADAY

Meclis'te grubu bulunan partilerden AK Parti (MHP ile birlikte) Recep Tayyip Erdoğan'ı; CHP, Muharrem İnce'yi; HDP ise Selahattin Demirtaş'ı aday olarak belirledi. Resmi olmayan sonuçlara göre Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı oldu.

Onur Şahanoğlu
Habertürk
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