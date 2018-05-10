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'15 vekilin dönmesiyle Ali Cengiz oyunlarının olduğu bir sayfa daha kapandı'
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesine ilişkin, "Hayırlı uğurlu olsun, doğrusu budur. Türkiye siyaseten, Ali Cengiz oyunlarından birisiyle karşılaştığı bir sayfayı da kapatmış oldu." dedi
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Hayırlı uğurlu olsun, doğrusu budur. Türkiye böylece siyaseten, böyle Ali Cengiz oyunlarından birisiyle karşılaştığı bir sayfayı da kapatmış oldu." sözleriyle değerlendirdi.
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