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'İlaçta yokluk dönemi başlayabilir'

İlaç şirketi Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, döviz kurunun geldiği seviyenin ilaç sektörünü çok zorladığını belirterek, ithal ilaçların piyasada bulunamayacağı dönemin yaklaştığını söyledi
10 Mayıs 2018 15:14
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'İlaçta yokluk dönemi başlayabilir'

Dünya'dan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, dolar kurunun geldiği seviyenin en çok etkilediği sektörlerin başında ilaç sektörü geliyor. Türkiye'de piyasada satılan ilaçların halen yüzde 55'i ithal. Özellikle biyoteknoloji, göz ve kanser ilaçlarında piyasada ilaç sıkıntısı oluşması tehlikesi var.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen ilaç şirketi Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Kurdan en çok etkilenen bir inşaat, bir de ilaç.

Kur sektörü zorluyor. Biz fedakarlığa devam ederiz, ama ithal ilaçlarda bir süre sonra yokluklar başlayabilir" dedi.

Barut, karlılıkta bugünden daha kötü bir döneme tanık olmadığını vurgulayarak, "Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. 3. nesil sanayiciyiz, ülkemize karşı sorumluluğumuzu cesaretle yerine getiriyoruz.

Ancak ilacı ithal edenler zarar etmeye ne kadar dayanabilir. Bu yapı sürdürülemez" ifadelerini kullandı.

'SGK İSKONTOSU AZALABİLİR'

Barut, ilaçta yokluklar başlarsa enflasyonu etkileyeceği için ilaç fiyatlarını artırma değil, ama SGK'nın iskonto oranında bir düşüş yoluna gidilebileceğini belirtti.

Barut, "2007'de biz dünyanın en büyük 100 ilaç firması arasında 96'ncı sıradaydık, 835 milyon dolar ciromuz vardı. Türk Lirası'nın döviz cinsindeki değer kaybı ve ilaç fiyatlarının düşürülmesi neticesinde ciromuz geçen yıl 553 milyon dolar oldu" diye konuştu.

İlaç sektöründe fiyatlama 1 euro 2.68 TL üzerinden hesaplanıyor. Bunun üzerine SGK bir de iskonto uygulatıyor.

Sputnik
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