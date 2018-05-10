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Kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti
Olayla ilgili bir orman işçisi gözaltına alındı
Karabük'te kesilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Karabatak mevkisinde ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Yılmaz Bozkurt'un (65) kesmeye çalıştığı ağacın üzerine, yanındaki arkadaşının kestiği ağaç devrildi.
Bozkurt, bu sırada kesmeye çalıştığı ağacın yerinden koparak üzerine devrilmesiyle yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, Bozkurt'un yanındaki orman işçisi M.B'yi gözaltına aldı.
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