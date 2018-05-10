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Bir faiz hamlesi de Halkbank'tan
Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98 çekmesinin ardından bir indirim de Halk Bankası'ndan geldi. Bankadan yapılan açıklamada kredi faiz oranlarının 0,98'e çekildiği açıklandı
Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından ilk hamle bugün öğle saatlerinde Ziraat Bankası'ndan geldi.
Banka konut kredi faizlerini yüzde 0.98'e düşürdüğünü açıkladı.
Ziraat Bankası'nın kredi faizlerine yönelik adımı hem sektörde hem de ev alacak vatandaşta heyecana yol açarken ikinci kredi faizi indirim haberi ise Halk Bankası'ndan geldi.
Yapılan açıklamada bankanın kredi faiz oranlarını 0,98'e indirdiği açıklandı.
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