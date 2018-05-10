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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen F.G, E.G. ve M.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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