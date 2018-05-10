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Ankara'da Ramazan ayı boyunca metrolarda 'iftarlık ikramlar' verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere ve şehir dışından gelen ziyaretçilere, Ramazan ayı boyunca Metro ve Ankaray İstasyonları'nda "iftarlık ikramlarda" bulunacak
10 Mayıs 2018 16:01
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Ankara'da Ramazan ayı boyunca metrolarda 'iftarlık ikramlar' verilecek

Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Nail Çimen yönetiminde düzenlenen Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda, Başkentlileri yakından ilgilendiren önemli kararlara imza atıldı.

Toplantıda öncelikle; 24 Haziran'da düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekilliği Genel seçimleri için Büyükşehir Belediye Meclisi'nden istifa eden AK Partili Fatih Ünal'ın yerine Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Aysun Liman Yaşacan; AK Partili Kurtcan Çelebi'nin yerine de Mamak Belediyesi Meclis üyesi Aycan Demir seçildi.

Seçimlerin ardından Başkanlık Yazıları'nı görüşen Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla süren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın "bir an önce bitirilsin" talimatı verdiği ANKAPARK'ın kiralanmasına yönelik metni ele aldı.

ANKAPARK ONAYI

Üyelerin oy çokluğuyla kabul edilen Başkanlık Yazısı'nda, bitirilme aşamasına gelen ANKAPARK'ın, değişiklik yapılması hali de dahil olmak üzere işletmesine ilişkin kanunda yazan en üst süreleri kapsayacak şekilde ihaleye çıkılarak kiraya veya işletmeye verilmesi kararlaştırıldı.

Ankarapark ile ilgili Başkanlık Yazısı'nda ayrıca, "...Gerekli şartnamenin ve taslak sözleşmenin hazırlanması, şartname ve sözleşmeye konulması gereken hükümlerin oluşturulması ve kira veya işletme sözleşmesinin imzalanması yetkisinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na verilmesi" ifadeleri de yer aldı.

HATAY'A AFRİN DESTEĞİ

Toplantıda ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla yürütülen ve kahramanlık öykülerine konu olan "Zeytin Dalı Operasyonu" kapsamında terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesine ilişkin Hatay Valiliği tarafından gönderilen talep yazısı da görüşüldü.

Hatay Valiliği'nce gönderilen yazıda, bölgede bölücü terör örgütünün çekilirken pek çok binayı, araç ve gereci yakıp, yıktığı, hendekler açtığı ve alt yapıyı çökerttiği belirtilerek, bu nedenle de Afrin'in Bülbül ve Raco ilçelerindeki belediye hizmetlerinin Hatay'ın Hassa Belediyesi tarafından yapılmasının istendiği kaydedildi. Talep yazısında, bu çalışmaların yapılabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden istenen bir adet lastikli ekskavatör ve bir adet paletli ekskavatör iş makinesinin Hassa Belediyesi'ne verilmesi isteği de Meclis üyelerinin tamamının "kabul" oyuyla karara bağlandı.

İFTARLIK İKRAMLAR BÜYÜKŞEHİR'DEN

16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak olan Ramazan Ayı'nda Başkentliler ve şehir dışından gelen konuklar için de Başkanlık Yazısıyla gelen önemli bir karara daha imza atıldı.

Ankara'da yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun çalışanlar ve öğrencilerden oluştuğuna dikkat çekilen Başkanlık Yazısı'ndaki, "Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen toplu taşıma hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızın Ramazan ayı sırasında iftarlarını açmalarını sağlamak amacıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı Metro ve Ankaray istasyonlarının tamamında ve her bir istasyonda bin taneden az olmamak üzere iftarlık paketlerinin alınması, hazırlanması ve dağıtılması" ifadeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Hazırlanacak iftarlık paketlerde 1 adet poğaça, 1 şişe su ve ıslak mendil yer alacak.

MAMAK BELEDİYESİNE YETKİ DEVRİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak'ta yapımı süren Doğukent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin yetki devri de üyelerin oy birliğiyle karar altına alındı.

"Ortak akıl" ilkesi çerçevesinde sık sık belediye meclis üyeleriyle ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tuna'nın, Belediye Meclisi'ne gönderdiği yazıda, "Rızai ferağ yoluyla idaremizle anlaşma yaparak kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olan maliklere ait yazı ekinde listede bulunan ada/parsellerle ilgili ruhsata ilişkin tüm işlemlerin (imar durumu, yol kotu, proje onayı, ruhsat ve iskan vb) Mamak Belediye Başkanlığı'nca yürütülmesi hususunda karar alınması" ifadeleri oy birliğiyle kabul edildi.
Memurlar.Net
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