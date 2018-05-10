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100 bin imzayı toplayamayan Vecdet Öz konuştu

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığına başvuru yaptı. Öz, YSK'nın onayıyla imza sürecine katılan 4 adaydan biri oldu. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek 100 bin imzayı topladı. Vecdet Öz ise, 3 bin 30 imzada kalarak aday olamadı. Haberturk.com'a açıklamalarda bulunan Öz, CHP'ye sitem etti, ittifakları eleştirdi, 100 bin imzayı toplasaydı açıklayacağı vaatlerini dile getirdi
10 Mayıs 2018 16:06
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100 bin imzayı toplayamayan Vecdet Öz konuştu

24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçimi için 100 bin imza ile adaylık başvurusu yapan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 3 bin 30 imza toplayabildi. Öz, bu sonuçla cumhurbaşkanı adayı olmak için yeterli imza sayısına ulaşamadı.

100 bin imza ile adaylık sürecini anlatan Öz, "Seçme ve seçilme hakkı konusunda bu uygulamayı sıkıntılı buluyorum. Aday olabilmek için 139 bin lira para ödemeniz gerekiyor. Partim olmasa ben bu parayı yatıramazdım, partisi olmayan kimse de bu parayı yatıramaz" dedi.

"KİM GİDECEK 30 KİLOMETRE YOLU"

İmza sınırının fazla olduğunu söyleyen Öz, imza toplama sürecinde yaşadıklarına ilişkin olarak da "YSK'nın koordinasyon merkezlerinde oy toplanması işimizi zorlaştırdı. İnsanlar uzakta oturuyorlar, işe gidiyorlar. YSK koordinasyon merkezine gitmek için 30-40 kilometre gitmesi gereken insanlar var. Kimin arabası var, kim gidecek 30 kilometre yolu" diye konuştu.

Bahçeli'nin imza atan seçmenlerle ilgili sözlerini eleştiren Öz, seçmenlerinin kaygılarını gideremediğini "Ben bu insanlara zorla gidin imza verin diyemem" sözleriyle anlattı.

"BENİM GÜNAHIM NEYDİ KARDEŞİM"

Muhalefetin ittifakına yönelik eleştiriler getiren Öz, "İttifak yapan partiler 'Gidin şuna imza atın' dediler. Bu doğru değil. Özellikle CHP'ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim? Ben kendi gücümle, çalışmalarımla, partimin desteğiyle 3 bin 30 oy topladım. O onun havuzuna, öbürü başkasının havuzuna imza atıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Benim partim küçük, yumruğum kücük ama yüreğim büyük." dedi.

"BEDELLİ ASKERLİĞİ KALDIRIRDIM"

100 bin imzayı toplaması durumunda vaatlerinin ne olacağını anlatan Öz, "Türkiye'de çok vaade gerek yok. Türkiye yeni kurulmuş bir ülke değil. İnsan hakları ihlalleri var, bunları giderecektik. Ben eski İnsan Hakları Üs Kurul yöneticisiyim. İnsan hakları ile ilgili yapılacakları, yaşananları iyi bilirim. Rahmetli Vali Yazıcıoğlu ile hazırladığımız politikalar, çalışmalar vardı. Bunları hayata geçirecektim. İnsan haklarını düzeltirsek, sağlık, eğitim kendiliğinden düzelir. Bedelli askerliği kaldırırım. Askerlik süresini düşürürüm. 1- 1,5 ay yapılsın. İnsanlar işinden gücünden olmaz, vatani görevini de yapar. Ordu profesyonel olmalı" dedi.


"PARLAMENTER SİSTEM HAKKI İLE UYGULANMADI"

Parlamanter sistemin güçlü olması gerektiğine vurgu yapan Öz, "Türkiye'de hiçbir zaman parlamanter sistem hakkı ile uygulanmadı. Milletvekilleri özgür mü? Parti liderleri ne derse, onlar da ona oy veriyor. Bu mu parlamenter sistem. Zaten fiili olmasa da bir başkanlık sistemi vardı. Son düzenlemeler ile katı çizgiler çekildi. Ben iktidar olursam, yasama, yürütme ve yargının bağımsızlığını sağlayacağım. Yasamaya ayrı, yargıya ayrı, yürütmeye ayrı başkan tahin edeceğim. Kimse birbirinin işine karışmayacak. Ben eski bürokratım, devleti bilirim. Milletvekilinin bakan olmasının önünü kapatacağım. Milletvekili bakan olunca, bürokratın kapısından adamları eksik olmaz. Burada da işler liyakat ile işlemez. Tecrübeli adamı yükselteceksin. Eğitim önemli, tecrübe de önemli. İlköğretim mezunu adam milletvekili olsun, bunda bir sorun yok ki. Adam mahallesinin sorununu getirir Meclis'e, biz de çözeriz" dedi.

Adalet Partisi'nin 2019 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi'ne katılacağını aktaran Öz, "Her imza atan vatandaşımıza teşekkür ederim. Az olsun, öz olsun. Her bir imza atan çevresindeki 10 kişiyi partimize oy atmaya ikna etse, 30 bini aşkın oy yapar. Devlet için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Onur Şahanoğlu
Habertürk
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