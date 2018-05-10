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Erdoğan ile Ruhani Trump'ın İran kararını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı
Erdoğan: Kararı doğru bulmuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını, Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını belirtti.
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