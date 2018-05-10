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Bilim insanının ötenazi isteği yerine getirildi!

İsviçre'de bir ötanazi merkezinde yaşam şartları kötüleştiği için hayatına son vermek isteyen ve kararı tartışmalara neden olan 104 yaşındaki İngiliz bilim insanı David Goodall'ın ötenazi isteği bugün yerine getirildi. Tartışmalı isteği bugün gerçekleştirilen Goodall, "Yapmak istediğim çok şey vardı ama bunlar için çok geç. Gerçekleştirmeden gidiyor olduğum için memnunum" demişti
10 Mayıs 2018 16:15
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Bilim insanının ötenazi isteği yerine getirildi!

Eğer bir kişi ölmek istiyorsa o zaman bu yeterli olmalı. Biri ölmek istiyorsa buna kimse müdahale etmemeli" diye konuşan Goodall, dün İsviçre'nin Basel kentinde dün ötanazi savunucularıyla bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

BASIN AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Bugün için planlanan ötanazi prosedürüne ilişki detayları bilmediğini belirterek, işlemin iğneyle yapılacağını ve bu esnada bazı aile üyelerinin de kendisiyle birlikte olacağını açıklamış, basın açıklamasında üzerinde 'Utanç verici yaşlanma' yazılı kazak giyerek dikkat çekmişti.

Ötanazi kararına ilişkin, "Son 6 yıldır görme yetim, son bir iki yıl içerisinde de yeteneklerim düşüş gösterdi, artık hayata daha fazla devam etmek istemiyorum ve sona erdirme şansım olduğu için mutluyum" diyen Goodall'ın kendisine sorulan soruları duymakta zorlandığı görüldü. Bunun üzerine bazı sorular mikrofonla tekrar edildi ve Goodall soruları net bir şekilde cevaplayabildi.

ÖTENAZİDEN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Son anlarında dinlemek için herhangi bir müzik seçip seçmediği sorulduğunda ise bunun hakkında pek düşünmediğini belirten Goodall, "Eğer bir şey seçeceksem bu Beethoven'ın Ode to Joy'u olurdu" dedi.

Tartışmalı isteği bugün gerçekleştirilen Goodall, "Yapmak istediğim çok şey vardı ama bunlar için çok geç. Gerçekleştirmeden gidiyor olduğum için memnunum" demişti.

Memurlar.Net
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