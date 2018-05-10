Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları da satıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB) kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ile Öz Burak İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Birinci tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 286 milyon 900 bin lira, asgari artırım aralığı da 100 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırmada en yüksek teklif, 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'den geldi.

Teknik olarak biten ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

Hangi Şeker Fabrikası kaça satıldı?

Turhal Şeker Fabrikası 569 milyon TL

Ilgın Şeker Fabrikası 637 milyon TL

Yozgat Şeker Fabrikası 275 milyon TL

Kırşehir Şeker Fabrikası 330 milyon TL

Bor Şeker Fabrikası 336 milyon TL

Çorum Şeker Fabrikası 528 milyon TL

Alpullu Şeker Fabrikası 150 milyon TL

Muş Şeker Fabrikası 230 milyon TL

Burdur Şeker Fabrikası 487 milyon TL

Afyon Şeker Fabrikası 400 milyon TL

Elbistan Şeker Fabrikası 297 milyon TL