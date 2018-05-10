İnce: Sorunları 3B ile çözeceğiz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmede kendisine bugünkü Hakkari mitingini kastederek, "Orada Türk bayrakları olacak mı" diye sorduğunu söyledi.

Ardından alandaki Türk bayraklarını gösteren İnce, kameralara seslendi: "Ben de dedim ki, tabii olacak. Kameralar göstersin de, Sayın Erdoğan görsün."

Konuşmasında Kürt sorununa da değinen İnce, "Bu sorunları nasıl çözeceğiz? '3 B' ile çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Sokaklarda, meydanlarda barışacağız. Gönül köprüleri kuracağız" dedi.

?İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

'EMEKLİLİK GÜNLERİ GELMİŞ BİRİNİ YUHALAMAYIN, GÜZEL GÖNDERİN'

Türkiye'nin barışa, kardeşliğe, demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz.

Sayın Temel Karamollaoğlu'na gittim dedim ki 'Sayın adayımız başarılar diliyorum'. Oradan Sayın Akşener'e gittim, 'rakiplerime başarılar diliyorum' dedim.

Dün hapishanede Sayın Demirtaş'a gittim dedim ki; 'Selahattin başkan sana da başarılar diliyorum.' Akşam Sayın Erdoğan'a gittim. Emeklilik günleri gelmiş birini yuhalamayın, güzel gönderin.

Sayın Erdoğan'a da başarılar diledim. Sayın Perinçek'i henüz ziyaret edemedim, onu da ziyaret edeceğim. 81 milyonla barışmak istiyorum.

'OLAYLARI DOĞRU TESPİT EDELİM, BAYRAK TEKTİR'

Taziyeleri çok önemsiyorsunuz siz. Bir şeyi daha fark ettim yolda gelirken, ben el salladığımda karşılık vermeyen hiç kimse olmadı.

Sayın Erdoğan ile akşam memleketin sorunlarını konuştuk. Bana sorduğu bir soruyu açıklamam lazım. Bana dedi ki kinayeli şekilde, 'Yarın Hakkari'ye gittiğinde orada Türk bayrağı olacak mı?' Ben de 'tabii ki olacak' dedim. Olayları doğru tespit edelim.

Tek olan şeyler bir grubun olamaz hepimizin olur. Bayrak tektir.

'KÜRT SORUNU NEDİR?'

Sorunumuz Kürt sorunu. Açık yüreklilikle diyeceğiz. Kürt sorunu nedir? Bir siyasal ekonomik kültürel sorundur.

Asıl Kürt sorunu bir ahlak sorunudur. Politikacı Diyarbakır'a gelir burada güzel laflar eder. Sonra geçer başka yere bunları unutur, bambaşka adam olmuş.

urada yapacağım konuşmayı Rize'de yapamazsam bu siyaseti yapmam ben. Ne Edirnelilere, ne size yalan söyleyeceğim.

Bazen siz kızacaksınız bana, bazen Edirneliler kızacak, bazen Diyarbakırlılar kızacak. Biz doğruyu bulacağız.

Bu sorunları nasıl çözeceğiz? '3 B' ile çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Sokaklarda, meydanlarda barışacağız.

Gönül köprüleri kuracağız. Ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz geliştikçe, mahkemelerimiz bağımsız oldukça dış yatırımcı, yabancı sermaye gelecek.

Türkiye uygar bir ülke, orada hukukun üstünlüğü vardır. Buna inanacak, ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz büyüyünce gelirimiz artacak; bunu da hakkaniyetli biçimde bölüşeceğiz.

Hakkari da bundan payını alacak. Hakkari'de liseye giden Berfin kızımız, Siyasal Bilgiler Üniversitesi'ne gidip Yalova'ya vali olmanın hayalini kuracak.

'SİZ ZENGİNLEŞMEDEN BEN ZENGİNLEŞMEYECEĞİM'

Bir tane çocuğum var, eşim öğretmen, evim kira değil. Ben Türkiye'nin en ucundan Muharrem İnce'nin mal beyanını paylaşıyorum.

Bunu YSK'ya verdik, olmaz öyle gizli. YSK'daki hakim bilecek de Hakkari'deki esnaf kardeşim niye bilmesin? 5 yıl sonra bir daha dağıtacağım. 5 yılda neyim artmış neyim azalmış? Size söz veriyorum siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim.