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Adalet Bakanlığı: 53 yeni cezaevi yapılacak

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu yıl 53 yeni cezaevi yapılacak
10 Mayıs 2018 16:41
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Adalet Bakanlığı: 53 yeni cezaevi yapılacak

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Adalet Bakanlığı bu yıl toplam yüzölçümü 4 milyon 115 bin 558 metrekare olan 53 yeni cezaevi yapacak.

Bu cezaevlerinin birçoğu, eskisinin yerine ve yeni teknoloji ile inşa edilecek. Bakanlık, "Küçük ilçe ceza infaz kurumları kapatılarak, birden çok merkeze hitap edebilen çağdaş ve modern ceza infaz kurumlarının yapımı zorunluluk taşımaktadır.

Bu aynı zamanda infazın kalitesini artırırken, personel ve mali kaynak kullanımında da tasarruf sağlayacaktır" açıklaması yaptı.

Adalet Bakanlığı'nın faaliyet raporunda, yeniden yapılan, ihalesine çıkılan ya da projelendirilen cezaevlerinin listesi de yayınlandı.

Buna göre, şimdiye kadar toplam 2 milyon 269 bin 924 metrekare büyüklüğünde 18 cezaevinin projesi tamamlandı. Yeni cezaevleri ve metrekare büyüklükleri de şöyle açıkladı:

Ahlat Ceza ve İnfaz Kurumu: 59 bin 155 metrekare
Kars Ceza ve İnfaz Kurumu Kesimhane: 24 bin 210 metrekare
Bolvadin Ceza ve İnfaz Kurumu: 71 bin metrekare
Aydın E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu: 12 bin metrekare
İskilip Ceza ve İnfaz Kurumu: 16 bin 807 metrekare
Nizip Ceza ve İnfaz Kurumu: 55 bin 818 metrekare
Ardanuç Ceza ve İnfaz Kurumu: 8 bin 256 metrekare
Sungurlu Ceza ve İnfaz Kurumu: 90 bin 145 metrekare
Bayburt Ceza ve İnfaz Kurumu: 11 bin 918 metrekare
Elmalı Ceza ve İnfaz Kurumu: 78 bin 628 metrekare
Kavak Ceza ve İnfaz Kurumu: 125 bin 250 metrekare
Antalya Ceza ve İnfaz Kurumu: 150 bin 939 metrekare
Adana Ceza ve İnfaz Kurumu: 148 bin 900 metrekare
Bodrum Ceza ve İnfaz Kurumu: 63 bin 274 metrekare
Aksaray Ceza ve İnfaz Kurumu: 434 bin 583 metrekare
Konya Ceza ve İnfaz Kurumu: 82 bin 411 metrekare
Elbistan Ceza ve İnfaz Kurumu: 78 bin 931 metrekare
İzmir Denetimli Serbestlik Binası: 16 bin metrekare
Patnos Ceza ve İnfaz Kurumu: 77 bin 087 metrekare
Elazığ Ceza ve İnfaz Kurumu: 150 bin 738 metrekare
Denizli Ceza ve İnfaz Kurumu: 55 bin 323 metrekare
Boğazlıyan Ceza ve İnfaz Kurumu: 25 bin 468 metrekare
Edirne Açık Ceza ve İnfaz Kurumu: 73 bin 024 metrekare
Rize Açık Ceza ve İnfaz Kurumu: 7 bin 158 metrekare
Van Ceza ve İnfaz Kurumu: 83 bin 199 metrekare
Kayseri Ceza ve İnfaz Kurumu: 175 bin 230 metrekare
Tarsus Ceza ve İnfaz Kurumu: 152 bin 357 metrekare
Erzurum Ceza ve İnfaz Kurumu: 163 bin 634 metrekare
Çankırı\Orta Ceza ve İnfaz Kurumu: 7 bin 598 metrekare
Sivrice Ceza ve İnfaz Kurumu: 46 bin 740 metrekare
Nevşehir Ceza ve İnfaz Kurumu: 11 bin 605 metrekare
Ankara Ceza ve İnfaz Kurumu Ek Tesis: 20 bin metrekare
Sakarya Ceza ve İnfaz Kurumu: 154 bin 736 metrekare
Delice Ceza ve İnfaz Kurumu: 15 bin 200 metrekare
Ayvacık Ceza ve İnfaz Kurumu: 10 bin 195 metrekare
Gerede Ceza ve İnfaz Kurumu: 52 bin 400 metrekare
Aziziye Ceza ve İnfaz Kurumu: 136 bin 135 metrekare
Erciş Ceza ve İnfaz Kurumu: 64 bin189 metrekare
Ereğli Ceza ve İnfaz Kurumu: 237 bin 136 metrekare
Sarıçam Ceza ve İnfaz Kurumu: 322 bin 388 metrekare
Akdağmadeni Ceza ve İnfaz Kurumu: 29 bin 439 metrekare
Zile Ceza ve İnfaz Kurumu: 25 bin 700 metrekare
Kırşehir Ceza ve İnfaz Kurumu: 231 bin 838 metrekare
Manavgat Ceza ve İnfaz Kurumu: 87 bin 143 metrekare
İzmir/Buca Ceza ve İnfaz Kurumu: 106 bin 655 metrekare
Silivri Ek Tesis Ceza ve İnfaz Kurumu: 5 bin metrekare
Çorlu Ceza ve İnfaz Kurumu: 275 bin 730 metrekare
Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumu: 71 bin 246 metrekare
Çarşamba Ceza ve İnfaz Kurumu: 128 bin 192 metrekare
Silivri Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu: 35 bin 568 metrekare
Burdur Ceza ve İnfaz Kurumu: 241 bin 755 metrekare
Tekirdağ Ceza ve İnfaz Kurumu: 99 bin 281 metrekare
Şebinkarahisar Ceza ve İnfaz Kurumu: 33 bin 217 metrekare
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