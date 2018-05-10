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Adalet Bakanlığı: 53 yeni cezaevi yapılacak
Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu yıl 53 yeni cezaevi yapılacak
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Adalet Bakanlığı bu yıl toplam yüzölçümü 4 milyon 115 bin 558 metrekare olan 53 yeni cezaevi yapacak.
Bu cezaevlerinin birçoğu, eskisinin yerine ve yeni teknoloji ile inşa edilecek. Bakanlık, "Küçük ilçe ceza infaz kurumları kapatılarak, birden çok merkeze hitap edebilen çağdaş ve modern ceza infaz kurumlarının yapımı zorunluluk taşımaktadır.
Bu aynı zamanda infazın kalitesini artırırken, personel ve mali kaynak kullanımında da tasarruf sağlayacaktır" açıklaması yaptı.
Adalet Bakanlığı'nın faaliyet raporunda, yeniden yapılan, ihalesine çıkılan ya da projelendirilen cezaevlerinin listesi de yayınlandı.
Buna göre, şimdiye kadar toplam 2 milyon 269 bin 924 metrekare büyüklüğünde 18 cezaevinin projesi tamamlandı. Yeni cezaevleri ve metrekare büyüklükleri de şöyle açıkladı:
Ahlat Ceza ve İnfaz Kurumu: 59 bin 155 metrekare
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