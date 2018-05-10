Adalet Bakanlığı: 53 yeni cezaevi yapılacak

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Adalet Bakanlığı bu yıl toplam yüzölçümü 4 milyon 115 bin 558 metrekare olan 53 yeni cezaevi yapacak.

Bu cezaevlerinin birçoğu, eskisinin yerine ve yeni teknoloji ile inşa edilecek. Bakanlık, "Küçük ilçe ceza infaz kurumları kapatılarak, birden çok merkeze hitap edebilen çağdaş ve modern ceza infaz kurumlarının yapımı zorunluluk taşımaktadır.

Bu aynı zamanda infazın kalitesini artırırken, personel ve mali kaynak kullanımında da tasarruf sağlayacaktır" açıklaması yaptı.

Adalet Bakanlığı'nın faaliyet raporunda, yeniden yapılan, ihalesine çıkılan ya da projelendirilen cezaevlerinin listesi de yayınlandı.

Buna göre, şimdiye kadar toplam 2 milyon 269 bin 924 metrekare büyüklüğünde 18 cezaevinin projesi tamamlandı. Yeni cezaevleri ve metrekare büyüklükleri de şöyle açıkladı:

Ahlat Ceza ve İnfaz Kurumu: 59 bin 155 metrekare

Kars Ceza ve İnfaz Kurumu Kesimhane: 24 bin 210 metrekare

Bolvadin Ceza ve İnfaz Kurumu: 71 bin metrekare

Aydın E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu: 12 bin metrekare

İskilip Ceza ve İnfaz Kurumu: 16 bin 807 metrekare

Nizip Ceza ve İnfaz Kurumu: 55 bin 818 metrekare

Ardanuç Ceza ve İnfaz Kurumu: 8 bin 256 metrekare

Sungurlu Ceza ve İnfaz Kurumu: 90 bin 145 metrekare

Bayburt Ceza ve İnfaz Kurumu: 11 bin 918 metrekare

Elmalı Ceza ve İnfaz Kurumu: 78 bin 628 metrekare

Kavak Ceza ve İnfaz Kurumu: 125 bin 250 metrekare

Antalya Ceza ve İnfaz Kurumu: 150 bin 939 metrekare

Adana Ceza ve İnfaz Kurumu: 148 bin 900 metrekare

Bodrum Ceza ve İnfaz Kurumu: 63 bin 274 metrekare

Aksaray Ceza ve İnfaz Kurumu: 434 bin 583 metrekare

Konya Ceza ve İnfaz Kurumu: 82 bin 411 metrekare

Elbistan Ceza ve İnfaz Kurumu: 78 bin 931 metrekare

İzmir Denetimli Serbestlik Binası: 16 bin metrekare

Patnos Ceza ve İnfaz Kurumu: 77 bin 087 metrekare

Elazığ Ceza ve İnfaz Kurumu: 150 bin 738 metrekare

Denizli Ceza ve İnfaz Kurumu: 55 bin 323 metrekare

Boğazlıyan Ceza ve İnfaz Kurumu: 25 bin 468 metrekare

Edirne Açık Ceza ve İnfaz Kurumu: 73 bin 024 metrekare

Rize Açık Ceza ve İnfaz Kurumu: 7 bin 158 metrekare

Van Ceza ve İnfaz Kurumu: 83 bin 199 metrekare

Kayseri Ceza ve İnfaz Kurumu: 175 bin 230 metrekare

Tarsus Ceza ve İnfaz Kurumu: 152 bin 357 metrekare

Erzurum Ceza ve İnfaz Kurumu: 163 bin 634 metrekare

Çankırı\Orta Ceza ve İnfaz Kurumu: 7 bin 598 metrekare

Sivrice Ceza ve İnfaz Kurumu: 46 bin 740 metrekare

Nevşehir Ceza ve İnfaz Kurumu: 11 bin 605 metrekare

Ankara Ceza ve İnfaz Kurumu Ek Tesis: 20 bin metrekare

Sakarya Ceza ve İnfaz Kurumu: 154 bin 736 metrekare

Delice Ceza ve İnfaz Kurumu: 15 bin 200 metrekare

Ayvacık Ceza ve İnfaz Kurumu: 10 bin 195 metrekare

Gerede Ceza ve İnfaz Kurumu: 52 bin 400 metrekare

Aziziye Ceza ve İnfaz Kurumu: 136 bin 135 metrekare

Erciş Ceza ve İnfaz Kurumu: 64 bin189 metrekare

Ereğli Ceza ve İnfaz Kurumu: 237 bin 136 metrekare

Sarıçam Ceza ve İnfaz Kurumu: 322 bin 388 metrekare

Akdağmadeni Ceza ve İnfaz Kurumu: 29 bin 439 metrekare

Zile Ceza ve İnfaz Kurumu: 25 bin 700 metrekare

Kırşehir Ceza ve İnfaz Kurumu: 231 bin 838 metrekare

Manavgat Ceza ve İnfaz Kurumu: 87 bin 143 metrekare

İzmir/Buca Ceza ve İnfaz Kurumu: 106 bin 655 metrekare

Silivri Ek Tesis Ceza ve İnfaz Kurumu: 5 bin metrekare

Çorlu Ceza ve İnfaz Kurumu: 275 bin 730 metrekare

Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumu: 71 bin 246 metrekare

Çarşamba Ceza ve İnfaz Kurumu: 128 bin 192 metrekare

Silivri Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu: 35 bin 568 metrekare

Burdur Ceza ve İnfaz Kurumu: 241 bin 755 metrekare

Tekirdağ Ceza ve İnfaz Kurumu: 99 bin 281 metrekare

Şebinkarahisar Ceza ve İnfaz Kurumu: 33 bin 217 metrekare